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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2539
Время на прочтение
1 мин

После атаки РФ областной центр погрузился в частичный блэкаут

В результате вражеских ударов была повреждена энергетическая инфраструктура, что привело к частичному обесточению одного из районов города.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки

В ночь на 7 июня россияне совершили очередную атаку на Запорожье и область, применяя различные виды вооружения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

В результате ударов один из районов областного центра частично остался без электроснабжения, а на месте одного из попаданий возник пожар.

«Энергетики уже работают, чтобы заживить потребителей», — отметил он.

ГСЧС сообщили, что оккупанты нанесли удар БпЛА по пригороду областного центра

«Предварительно, в результате атаки погиб 56-летний мужчина, водитель маршрутного микроавтобуса, стоявший на конечной остановке. Информация о количестве травмированных уточняется», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил, что Россия увеличивает количество реактивных «Шахедов» и предупредил о новой угрозе.

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Дата публикации
Количество просмотров
2539
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