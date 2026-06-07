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После атаки РФ областной центр погрузился в частичный блэкаут
В результате вражеских ударов была повреждена энергетическая инфраструктура, что привело к частичному обесточению одного из районов города.
В ночь на 7 июня россияне совершили очередную атаку на Запорожье и область, применяя различные виды вооружения.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
В результате ударов один из районов областного центра частично остался без электроснабжения, а на месте одного из попаданий возник пожар.
«Энергетики уже работают, чтобы заживить потребителей», — отметил он.
ГСЧС сообщили, что оккупанты нанесли удар БпЛА по пригороду областного центра
«Предварительно, в результате атаки погиб 56-летний мужчина, водитель маршрутного микроавтобуса, стоявший на конечной остановке. Информация о количестве травмированных уточняется», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил, что Россия увеличивает количество реактивных «Шахедов» и предупредил о новой угрозе.