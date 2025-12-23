После атаки РФ одна из областей почти полностью осталась без электричества: детали

Лампочка. / © УНИАН

В результате вражеской ракетно-дроновой атаки ночью и утром 23 декабря в Хмельницкой области существенные повреждения электросетей. В регионе масштабные отключения света . Графики бездействуют.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкоблэнерго.

"Электрическая энергия отсутствует у большинства потребителей. Энергетики обследуют электросети, состояние оборудования, ищут возможности для перезаживления потребителей и ремонта оборудования", - говорится в сообщении.

В Хмельницкой области сейчас не действуют графики ограничений отключения света. Электроэнергия отсутствует в результате вражеской атаки и повреждения оборудования электросетей.

По состоянию на 11.00 удалось восстановить распределение электроэнергии для 37 590 потребителей.

Как сообщалось, утром в Хмельницком произошли взрывы. В регионе несколько часов продолжалась воздушная тревога из-за угрозы беспилотников и ракет. Из-за атаки россиян погиб человек, мужчина 1953 года рождения.

Напомним, во многих регионах Украины под прицелом находились объекты энергетики. После атаки в регионах используются аварийные отключения. Почти полностью обесточены потребители в Ровенской области. Есть отключение электричества в Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

