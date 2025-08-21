- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1334
- Время на прочтение
- 1 мин
После атаки РФ по Украине задерживается ряд поездов: детали
Некоторые поезда "Укрзализныци" после удара РФ задерживаются более чем на два часа.
Ночью и утром 21 августа армия РФ нанесла комбинированную атаку по Украине . Поэтому задерживается ряд поездов.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Какие поезда задерживаются
В компании отметили, что самые опаздывающие поезда:
№43/44 Ивано-Франковск-Черкассы (+2:46)
№7/8 Черновцы-Киев-Пасс. (+2:31)
№149/150 Ивано-Франковск-Киев-Пасс. (+2:07)
№29/30 Ужгород-Киев-Пасс. (+2:04)
№227/228 Ивано-Франковск-Краматорск (+1:59)
Напомним, утром 21 августа в Ровно и Луцке снова раздались взрывы.