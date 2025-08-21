ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1334
Время на прочтение
1 мин

После атаки РФ по Украине задерживается ряд поездов: детали

Некоторые поезда "Укрзализныци" после удара РФ задерживаются более чем на два часа.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Поезд

Поезд

Ночью и утром 21 августа армия РФ нанесла комбинированную атаку по Украине . Поэтому задерживается ряд поездов.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Какие поезда задерживаются

В компании отметили, что самые опаздывающие поезда:

  • №43/44 Ивано-Франковск-Черкассы (+2:46)

  • №7/8 Черновцы-Киев-Пасс. (+2:31)

  • №149/150 Ивано-Франковск-Киев-Пасс. (+2:07)

  • №29/30 Ужгород-Киев-Пасс. (+2:04)

  • №227/228 Ивано-Франковск-Краматорск (+1:59)

/ © "Укрзализныця"

© "Укрзализныця"

/ © "Укрзализныця"

© "Укрзализныця"

Напомним, утром 21 августа в Ровно и Луцке снова раздались взрывы.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie