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- Украина
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После атаки РФ произошел сбой в Vodafone: какие сервисы не работают
Инженеры уже работают над ликвидацией последствий ударов.
Из-за массированного обстрела Украины в ночь на 2 июля часть абонентов столкнулась с перебоями в работе отдельных сервисов.
Об этом пишет Vodafone.
В Vodafone подтвердили, что из-за последствий ночной атаки у части пользователей возникли трудности с доступом к:
домашнего интернета;
пополнение счета;
работы контакт-центра
В то же время, компания не сообщила о масштабных перебоях в работе мобильной связи.
Что говорят в Vodafone
В компании отметили, что аварийные бригады работают на местах с самой ночи.
«Инженеры находятся на месте с ночи и делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу сервисов», — сообщили в компании.
Точных сроков полного возобновления работы пока не называются.
В компании поблагодарили абонентов за понимание и заверили, что специалисты все делают для того, чтобы как можно быстрее вернуть все сервисы в привычный режим.
Массированный обстрел Украины — последние новости
В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. По состоянию на 9.00 подтверждена гибель 13 человек, еще 56 пострадали, среди них двое детей.
При атаке в разных районах города произошли разрушения и пожары. В Шевченковском районе разрушен жилой дом и частично повреждено медицинское учреждение, в Голосеевском горела многоэтажка, в Деснянском разрушился жилой дом.
Также последствия ударов были зафиксированы в Печерском, Соломенском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах.
К тому же из-за российской атаки полностью уничтожила состав украинской сети техники и электроники MOYO. Сотрудники компании не пострадали. MOYO принимает новые заказы только на находящиеся на сайте товары и требует времени на обработку ранее оформленных заказов.
Из-за атаки пострадала и энергосистема Украины. Без света временно осталась часть потребителей в Киеве, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Во время восстановительных работ в Донецкой области ранены три энергетика. Также из-за непогоды обесточено более 70 населенных пунктов в нескольких областях.