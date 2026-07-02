После атаки РФ произошел сбой в Vodafone: какие сервисы не работают

Фото иллюстрированное / © ТСН

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Из-за массированного обстрела Украины в ночь на 2 июля часть абонентов столкнулась с перебоями в работе отдельных сервисов.

Об этом пишет Vodafone.

В Vodafone подтвердили, что из-за последствий ночной атаки у части пользователей возникли трудности с доступом к:

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домашнего интернета;

пополнение счета;

работы контакт-центра

В то же время, компания не сообщила о масштабных перебоях в работе мобильной связи.

Что говорят в Vodafone

В компании отметили, что аварийные бригады работают на местах с самой ночи.

«Инженеры находятся на месте с ночи и делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу сервисов», — сообщили в компании.

Точных сроков полного возобновления работы пока не называются.

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В компании поблагодарили абонентов за понимание и заверили, что специалисты все делают для того, чтобы как можно быстрее вернуть все сервисы в привычный режим.

Массированный обстрел Украины — последние новости

В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. По состоянию на 9.00 подтверждена гибель 13 человек, еще 56 пострадали, среди них двое детей.

При атаке в разных районах города произошли разрушения и пожары. В Шевченковском районе разрушен жилой дом и частично повреждено медицинское учреждение, в Голосеевском горела многоэтажка, в Деснянском разрушился жилой дом.

Также последствия ударов были зафиксированы в Печерском, Соломенском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

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К тому же из-за российской атаки полностью уничтожила состав украинской сети техники и электроники MOYO. Сотрудники компании не пострадали. MOYO принимает новые заказы только на находящиеся на сайте товары и требует времени на обработку ранее оформленных заказов.

Из-за атаки пострадала и энергосистема Украины. Без света временно осталась часть потребителей в Киеве, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Во время восстановительных работ в Донецкой области ранены три энергетика. Также из-за непогоды обесточено более 70 населенных пунктов в нескольких областях.

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