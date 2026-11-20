отключение света в Украине 21 ноября / © ТСН

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В субботу, 21 ноября, в части областей Украины будут круглосуточно применять графики почасовых отключений электроэнергии . Ограничения будут касаться всех категорий потребителей, а их объем будет составлять от 1,5 до 3 очередей.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

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Почему будут отключать свет

Причиной ограничений послужили последствия российских атак на энергосистему. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры энергетики продолжают восстанавливать оборудование и сети.

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В «Укрэнерго» отмечают, что специалисты работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

Какие ограничения будут действовать 21 ноября

По информации энергетиков, плановые отключения введут в течение всех суток — с 00:00 до 23:59. Для разных категорий потребителей предусмотрены следующие ограничения:

для промышленности — графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей.

Конкретные часы обесточения зависят от региона и очереди потребителя. Актуальные графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК (дополняется).

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Полтавской области 21 ноября:

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Очередь 1.1: 03:00 - 04:30, 09:00 - 11:30, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:30

Очередь 1.2: 03:30 - 05:00, 09:30 - 12:00, 15:30 - 18:30, 21:30 - 24:00

Очередь 2.1: 04:00 - 06:30, 10:00 - 12:30, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Очередь 2.2: 04:30 - 07:00, 10:30 - 13:00, 16:30 - 19:30, 22:30 - 24:00

Очередь 3.1: 05:00 - 07:30, 11:00 - 13:30, 17:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Очередь 3.2: 06:00 - 08:00, 11:30 - 14:00, 17:30 - 20:00, 23:30 - 24:00

Очередь 4.1: 00:00 - 00:30, 06:00 - 08:30, 12:00 - 14:30, 18:00 - 20:30

Очередь 4.2: 00:00 - 01:00, 06:30 - 09:00, 12:30 - 15:00, 18:30 - 21:00

Очередь 5.1: 00:00 - 02:00, 07:00 - 09:30, 13:00 - 15:30, 19:00 - 21:30

Очередь 5.2: 00:30 - 03:00, 07:30 - 10:00, 13:30 - 16:30, 19:30 - 22:00

Очередь 6.1: 01:00 - 03:30, 08:00 - 10:30, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:30

Очередь 6.2: 02:00 - 04:00, 08:30 - 11:00, 14:30 - 17:30, 20:30 - 23:00

График отключения света в Сумской области

График отключения света в Сумской области 21 ноября:

Очередь 1.1: 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Очередь 1.2: 14:00 - 18:00, 20:00 - 00:00

Очередь 2.1: 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

Очередь 2.2: 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Очередь 3.1: 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Очередь 3.2: 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

Очередь 4.1: 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00

Очередь 4.2: 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00

Очередь 5.1: 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 14:00

Очередь 5.2: 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 22:00 - 00:00

Очередь 6.1: 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 20:00 - 00:00

Очередь 6.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 18:00 - 22:00

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области 21 ноября:

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Очередь 1.1: 04:00 - 07:30, 14:30 - 18:00, 21:30 - 24:00

Очередь 1.2: 04:00 - 07:30, 11:00 - 14:30, 18:00 - 21:30

Очередь 2.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 11:00, 14:30 - 18:00

Очередь 2.2: 00:00 - 00:30, 06:00 - 11:00, 18:00 - 21:30

Очередь 3.1: 04:00 - 07:30, 11:00 - 14:30, 18:00 - 21:30

Очередь 3.2: 00:30 - 04:00, 11:00 - 14:30, 18:00 - 21:30

Очередь 4.1: 07:30 - 11:00, 14:30 - 18:00, 21:30 - 24:00

Очередь 4.2: 11:00 - 14:30, 18:00 - 21:30

Очередь 5.1: 00:30 - 04:00, 11:00 - 14:30, 21:30 - 24:00

Очередь 5.2: 07:30 - 11:00, 14:30 - 18:00, 21:30 - 24:00

Очередь 6.1: 00:00 - 04:00, 14:30 - 18:00, 21:30 - 24:00

Очередь 6.2: 06:00 - 11:00, 16:00 - 20:00

Последствия российских ударов по энергетике — последние новости

Массированная атака России 20 ноября снова нанесла удары по объектам, от которых зависит работа украинской энергосистемы. Под вражеским огнем оказались подстанции и энергетические линии, связанные с работой атомных электростанций и связями Украины с энергосистемой ЕС. Российские войска наносили удары волнами, делая паузы по 20–30 минут, что затрудняло тушение пожаров и восстановление поврежденных объектов.

На фоне постоянных атак энергосистема может и дальше работать в режиме чередования аварийных отключений и ремонтов. Такой сценарий может повторяться в ближайшие два месяца: после удара часть потребителей остается без света, энергетики восстанавливают поврежденные сети, а затем происходит новая атака. В отдельных микрорайонах и населенных пунктах обесточивания могут длиться два-три дня , даже когда на соседних улицах есть электричество.

Новость дополняется

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