После атаки РФ задержки поездов достигают 8 часов: актуальное расписание рейсов 19 октября

Поезд

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По состоянию на утро 19 октября в «Укрзализныце» зафиксировали значительные задержки ряда поездов. Самый большой интервал задержки фиксируют у рейсов польского направления и поездов в Днепр и Запорожье.

Об этом свидетельствует информация на табло на сайте «Укрзализныци».

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Какие поезда «Укрзализныци» задерживаются 19 октября

Самая большая задержка у поезда №19/20 сообщением Хелм — Киев-Пасс. — на 8 часов. Его прибытие в Киев прогнозируют в 18.05 вместо запланированных 10.07.

Поезд №67/68 Варшава Западная — Киев-Пасс. задерживается на 6 часов 30 минут — ожидается, что он прибудет в 16:23 вместо 10:07.

На 6 часов 28 минут задерживается поезд №23/24 Хелм — Киев-Пас. — прогноз прибытия в 14:26 вместо 07:58.

Поезд №19/20 Киев-Пасс. — Хелм задерживается на 6 часов, его прибытие ожидается в 11:00 вместо 05:00.

Еще у одного рейса №23/24 Киев-Пасс. — Хелма задержка 5 часов 30 минут, прогноз прибытия — в 14:38 вместо 09:08.

Также более чем на пять часов задерживается поезд №37/38 Киев-Пасс. — Запорожье-1 — на 5 часов 11 минут. Он должен прибыть в 14:01 вместо 08:50.

По 4 часа 24 минуты задерживаются поезда №119/120 Хелм — Днепр-Главный и №79/80 Львов — Днепр-Главный. Их прогнозируемое прибытие — в 12:11 вместо 07:47.

На 4 часа 18 минут отстают от графика поезда №261/262 Черновцы — Днепр-Главный и №61/62 Ивано-Франковск — Днепр-Главный. Они должны прибыть в 16:08 вместо 11:50.

Поезд №21/22 Харьков-Пасс. — Львов задерживается на 4 часа 17 минут, прогноз прибытия — в 17:19 вместо 13:02.

На 4 часа 10 минут задерживается поезд №¾ Днепр-Главный — Ужгород — до 15:20 вместо 11:10.

Еще на 4 часа 2 минуты задерживается поезд №53/54 Одесса-Главная — Днепр-Главный. Его прибытие ожидается в 13:36 вместо 09:34.

Поезд №67/68 Киев-Пасс. — Варшава Западная задерживается на 4 часа — прогноз прибытия в 14:20 вместо 10:20.

Поезд №119/120 Хелм — Днепр-Главный, который отправляется 19 октября, готовится к отправке и имеет задержку около 4 часов.

На 3 часа 51 минуту задерживаются поезда №55/56 Рахов — Киев-Пас., №137/138 Ясиня — Киев-Пас. и №141/142 Ясиня — Чернигов.

Еще у ряда рейсов задержки почти от 4 часов

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В частности, поезд №39/40 Запорожье-1 — Солотвино-1 задерживается на 3 часа 46 минут,

№127/128 Львов — Днепр-Главный — на 3 часа 46 минут,

№31/32 Запорожье-1 — Перемышль — на 2 часа 55 минут,

№½ Рахов — Харьков-Пасс. — на 2 часа 53 минуты.

Задержки от 2 до 3 часов имеют поезда:

№85/86 Львов — Днепр-Главный и №41/42 Трускавец — Днепр-Главный — по 2 часа 52 минуты,

№5/6 Ясиня — Запорожье-1 — 2 часа 41 минута,

№81/82 Киев-Пасс. — Ужгород — 2 часа 41 минута,

№5/6 Запорожье-1 — Ясиня — 2 часа 27 минут.

Еще на 2 часа задерживаются:

№129/130 Полтава-Юг. — Мукачево,

№131/132 Кременчуг-Пасс. — Мукачево,

№77/78 Одесса-Главная — Ковель-Пасс.

Поезд №69/70 Кременчуг-Пасс. — Перемышль отстает от графика на 1 час 50 минут.

Кроме того, задерживаются поезда:

№31/32 Перемышль — Запорожье-1 — на 1 час 36 минут,

№¾ Ужгород — Днепр-Главный — на 1 час 36 минут,

№27/28 Чоп — Киев-Пасс.

№95/96 Рахов — Киев-Пасс. — по 1 часу 33 минуты.

Среди других задержанных рейсов — №7/8 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная (+1:29),

№733/734 Днепр-Главный — Киев-Пасс. (+1:28),

№25/26 Одесса-Главная — Ясиня и №135/136 Одесса-Главная — Ивано-Франковск (по +1:26),

№43/44 Ивано-Франковск — Черкассы (+1:18),

№87/88 Ковель-Пасс. — Днепр-Главный (+1:16),

№79/80 Днепр-Главный — Львов (+1:15).

Также задерживаются №715/716 Перемышль — Киев-Пасс. (+1:14),

№731/732 Киев-Пасс. — Днепр-Главный (+1:13),

№773/774 Жмеринка-Пасс. — Конотоп-Пасс. (+1:11),

№27/28 Киев-Пасс. — Чоп (+1:06),

№749/750 Ужгород — Киев-Пасс. (+1:05),

№93/94 Харьков-Пасс. — Хелм (+1:03),

№99/100 Киев-Пасс. — Бухарест (+1 час).

Еще ряд поездов имеет задержки менее часа:

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№113/114 Харьков-Пасс. — Ужгород (+56 мин),

№743/744 Дарница — Львов (+49 мин),

№41/42 Днепр-Главный — Трускавец (+44 мин),

№793/794 Черкассы — Киев-Пас. (+42 мин),

№705/706 Перемышль — Киев-Пасс. (+38 мин),

№143/144 Конотоп-Пасс. — Рахов (+36 мин).

Все приведенные данные — по состоянию на 10:49 19 октября. В «Укрзализныце» отмечают, что задержка рассчитывается автоматически, поэтому время прибытия может меняться.

Атака на Украину 19 октября — какие последствия

Напомним, в ночь на 19 октября Россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине, выпустив баллистические, крылатые ракеты и дроны.

В Киеве повреждена гражданская инфраструктура в трех районах, медцентр, жилые дома и пути метро; погибла 21-летняя девушка, есть раненые.

В Киевской области больше всего пострадал Бучанский район (в том числе Ирпень): ранения получили шесть человек, повреждены жилые дома, промышленные объекты и авто, под завалами ищут трех человек.

В Днепре разрушены и повреждены частные дома, ранена 84-летняя женщина.

В Ровенской области повреждена гражданская инфраструктура, ранены две женщины, возникли обесточения.

На Львовщине из-за падения обломков дрона в селе Зубра повреждены 11 домов и 8 автомобилей.

В поселке Кушугум на Запорожье в результате удара четырьмя УАБами погиб 57-летний мужчина и повреждены частные дома.

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