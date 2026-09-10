- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1016
- Время на прочтение
- 1 мин
После атаки РФ загорелся один из самых больших рынков: что известно о последствиях (фото, видео)
В областном центре занялся один из самых больших вещевых рынков страны.
Вечером 9 сентября российская армия атаковала Хмельницкий. В областном центре из-за падения обломков произошел пожар территории одного из рынков. Есть потерпевшие.
Что известно об атаке и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.
Накануне вечером в Хмельницком районе несколько раз объявляли тревогу из-за угрозы БПЛА. Около 21:45 произошли взрывы. Местные власти сообщили о работе сил ПВО, но из-за падения сбитых беспилотников занялся рынок.
Местные медиа сообщали о пожаре на вещевом рынке, который является одним из самых больших в Украине.
Что известно о последствиях атаки
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин утром сообщил, что из-за атаки на территории одного из рынков возник пожар. Ее уже ликвидировали.
«При развертывании сил и средств ГСЧС на месте происшествия произошла повторная детонация. В результате взрыва травмированы четверо спасателей: их госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести», — сообщил городской голова.
Последствия атаки.
Напомним, несколько дней назад Россия ударила по одному из крупнейших рынков Украины - по «Седьмому километру» в Одессе. Возник сильный пожар. Были повреждены торговые павильоны. В результате атаки пострадал 58-хранитель.