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- Украина
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После атаки РФ жители областного центра жалуются на запах аммиака: есть ли угроза — заявление властей
Утренняя российская атака повредила аммиакопровод в областном центре.
Утром 27 июля армия РФ атаковала Днепр. В результате удара был поврежден трубопровод аммиака.
Представляет ли это опасность для людей, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«В настоящее время все задвижки емкостей перекрыты, утечка аммиака остановлена. Угрозы населению нет. Концентрация аммиака в воздухе контролируется», — сообщили спасатели.
Заметим, что после удара российских дронов жители города почувствовали резкий запах аммиака. Впрочем, угрозы для людей нет, отмечают спасатели.
Мэр Борис Филатов добавил, что один человек обратился в больницу с отравлением после утечки аммиака.
«По запаху, на который жаловались горожане. Из-за атаки на одно из предприятий был поврежден трубопровод аммиака. Спасатели ликвидировали последствия аварии. Утечка остановлена. Опасности нет», — уточнил он.
Как сообщалось, утром 27 июля Россия атаковала Днепр. На территории частного домовладения возник пожар. Взрывной волной выбило окна в нескольких многоэтажных домах. Также повреждены автомобили и магазин.