Спасатели. / © Associated Press

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Утром 27 июля армия РФ атаковала Днепр. В результате удара был поврежден трубопровод аммиака.

Представляет ли это опасность для людей, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«В настоящее время все задвижки емкостей перекрыты, утечка аммиака остановлена. Угрозы населению нет. Концентрация аммиака в воздухе контролируется», — сообщили спасатели.

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Заметим, что после удара российских дронов жители города почувствовали резкий запах аммиака. Впрочем, угрозы для людей нет, отмечают спасатели.

Мэр Борис Филатов добавил, что один человек обратился в больницу с отравлением после утечки аммиака.

«По запаху, на который жаловались горожане. Из-за атаки на одно из предприятий был поврежден трубопровод аммиака. Спасатели ликвидировали последствия аварии. Утечка остановлена. Опасности нет», — уточнил он.

Как сообщалось, утром 27 июля Россия атаковала Днепр. На территории частного домовладения возник пожар. Взрывной волной выбило окна в нескольких многоэтажных домах. Также повреждены автомобили и магазин.

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