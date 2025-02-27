После атаки "Шахедов" в Запорожье загорелась многоэтажка: фото, видео

В результате вражеской атаки пострадала 82-летняя женщина, которой понадобилась помощь медиков.

Вечером в четверг, 27 февраля, российская армия атаковала ударными беспилотниками типа "Шахед" город Запорожье.

Видео и фото последствий атаки опубликовал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

В результате вражеского удара возник пожар в одной из квартир на верхних этажах многоэтажки.

После атаки "Шахедов" в Запорожье загорелась многоэтажка

Кроме того, взрывной волной повреждены другие жилые квартиры, частные дома и гаражи.

Пока известно об одной пострадавшей — 82-летней женщине понадобилась помощь медиков.

Последствия атаки "Шахедов" в Запорожье / Фото: Запорожская ОВА

“Пенсионерка пострадала от вражеской атаки БПЛА. Ей оказывается вся необходимая помощь”, – сообщил Иван Федоров.

Пострадавшей женщине оказали медицинскую помощь / Фото: Запорожская ОВА

На месте вражеской атаки работают спасатели ГСЧС и все оперативные службы.

На месте удара работают спасатели / Фото: Запорожская ОВА

Напомним, накануне российские оккупанты ударили по жилому дому под Киевом. На месте трагедии погибли супруги. Это известный хирург и телевизионщица.

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