После атаки "Шахедов" в Запорожье загорелась многоэтажка: фото, видео

В результате вражеской атаки пострадала 82-летняя женщина, которой понадобилась помощь медиков.
Вечером в четверг, 27 февраля, российская армия атаковала ударными беспилотниками типа "Шахед" город Запорожье.
Видео и фото последствий атаки опубликовал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.
В результате вражеского удара возник пожар в одной из квартир на верхних этажах многоэтажки.
Кроме того, взрывной волной повреждены другие жилые квартиры, частные дома и гаражи.
Пока известно об одной пострадавшей — 82-летней женщине понадобилась помощь медиков.
“Пенсионерка пострадала от вражеской атаки БПЛА. Ей оказывается вся необходимая помощь”, – сообщил Иван Федоров.
На месте вражеской атаки работают спасатели ГСЧС и все оперативные службы.
Напомним, накануне российские оккупанты ударили по жилому дому под Киевом. На месте трагедии погибли супруги. Это известный хирург и телевизионщица.
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