После аварии под Черниговом МВД готовит законопроекты о повышении безопасности дорожного движения

После аварии под Черниговом МВД готовит законопроекты о повышении безопасности дорожного движения

Глава МВД подчеркнул, что патрульная полиция будет строго наказывать водителей за нарушение ПДД.

Сегодня, 7 декабря, утром под Черниговом произошла трагедия — столкнулась маршрутка с грузовиком. Жуткая авария унесла 13 жизней. Для повышения уровня безопасности дорожного движения Министерство внутренних дел готовит законопроекты.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава МВД Денис Монастырский.

"В этом месяце по моей инициативе в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения", — написал чиновник.

Он подчеркнул, что полиция расследует обстоятельства трагедии и проводит необходимые следственные действия для установления виновных. Также он призвал всех соблюдать правила дорожного движения.

"Патрульная полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса, имеющие недопустимые недостатки. А также тех, кто превышает скоростной режим и правила маневрирования, не думая ни о своей безопасности", ни о безопасности других участников движения", — добавил Монастырский.

Напомним, смертельная авария произошла вблизи села Брусилов Черниговского района. ТСН.ua собрал все, что известно о смертельной аварии.

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