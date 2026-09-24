Работы ПВО. / © Associated Press

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Массированная атака России на Украину продолжается. В ночь на 24 сентября враг запустил ударные дроны и баллистические ракеты. Силы ПВО уничтожили более 220 воздушных целей. В частности, баллистику.

Что известно о российской атаке и где сейчас пролетают враждебные цели читайте в материале ТСН.ua.

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Заметим, что ночью под прицелом баллистики оказался Киев. Утром воздушная тревога снова охватила ряд областей, а в небе фиксируют движение беспилотников, в том числе в направлении западных регионов.

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Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей быть осторожными и заботиться о собственной безопасности.

«Реагируем на тревоги сегодня», — написал мэр.

Ночная атака — отчет ПС

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью РФ совершила комбинированную атаку на Украину. Под прицелом находились Киевская и Одесская области.

Оккупанты запустили 282 БпЛА разных типов и ракет, в том числе противокорабельные «Цирконы», баллистические цели Искандер-М/С-400/KN-23, баражирующие боеприпасы «Бандероль»/«Дань-Т».

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оккупанты запускали воздушные цели по разным направлениям:

ракеты летели из Курской, Ростовской, Орловской и Брянской областей;

дроны (Shahed, «Гербера», баражирующие боеприпасы, БпЛА-имитаторы типа «Пародия») — из Орла, Миллерово, Шаталово, Курска, Приморско-Ахтарска, Донецка, Гвардейского, Чауды и акватории Азовского моря.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 227 целей:

четыре «Циркона»;

три ракеты Искандер-М/С-400/KN-23;

одну «Бандероль"/"Дань-Т»;

219 враждебных БПЛА.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Утренняя атака

Военные подчеркивают, что атака на Украину продолжается. В воздушном пространстве десятки БПЛА. По состоянию на 08:20, воздушная тревога охватила почти всю страну, за исключением нескольких регионов. В частности, западных — Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе ударных БПЛА для Полтавщины, Черниговщины, Киевщины, Житомирщины, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Ровенской. По данным мониторов, в небе над регионами десятки дронов.

Кроме того, беспилотники фиксируют Киев. В столице желтый уровень опасности продолжается с 03:27.

Карта тревог по состоянию на 08:20.

Удар по Хмельницкому

С ночи 24 сентября РФ атакует Хмельницкую область. Несмотря на работу ПВО, в областном центре зафиксировали прилет в многоэтажку.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что в доме выбиты окна, повреждены балконы и автомобили. По предварительным данным, пострадавших нет.

Где утром звучали взрывы

Местные Телеграмм-каналы информировали о том, что после 08:00 взрывы произошли в Хмельницком, а также в Винницкой области и в районе Кременца Тернопольской области.

Кроме того, около 07:00 взрывы раздавались в Ровно. Около 06:45 было громко в Луцке. Секретарь городского совета Луцка Андрей Разумовский сообщил о работе сил ПВО.

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