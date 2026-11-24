ТЦК

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Если мужчину доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК), после чего связь с ним оборвалась, родственникам не стоит просто ждать его звонка. Существуют определенные правила сообщения близких о пребывании человека в ТЦК, а в случае исчезновения связи можно обратиться в полицию и другие соответствующие службы.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на инструкцию, утвержденную приказом Главнокомандующего ВСУ №423 от 6 октября 2026 года.

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Должны ли в ТЦК сообщать родственникам

Согласно инструкции, после доставки военнообязанного дежурный ТЦК должен зафиксировать время его прибытия, внести соответствующие данные в журнал и организовать телефонный звонок по номеру, указанному человеком.

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Если связаться с родственником или другим доверенным лицом не удалось, попытки дозвониться должны повторяться.

Кроме того, в помещениях ТЦК, где находятся доставленные граждане, должно работать непрерывное видеонаблюдение. Записи с камер должны храниться не менее 30 дней.

Что делать, если мужчина исчез после доставки в ТЦК

Если после доставки в ТЦК человек перестал выходить на связь, его близким рекомендуют обращаться за помощью, не откладывая выяснения обстоятельств.

Для этого можно воспользоваться следующими контактами:

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102 – полиция. Сюда можно сказать об исчезновении человека и попросить выяснить обстоятельства.

0 800 213 103 - система безвозмездной юридической помощи, где можно получить юридическую консультацию.

1678 – горячая линия Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

При обращении необходимо сообщить личные данные мужчины, время и место, где его видели в последний раз, и все известные обстоятельства доставки в ТЦК.

Также специалисты советуют подавать письменные заявления и сохранять подтверждение их принятия. Это поможет документально зафиксировать обращение.

Какие права имеет человек в ТЦК

Инструкция также устанавливает требования к обращению с гражданами, доставленными в территориальный центр комплектования.

В частности, запрещены угрозы, оскорбления, унижение человеческого достоинства и провоцирование конфликтов. Военнообязанные должны обеспечить возможность конфиденциально пообщаться с адвокатом.

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Без надлежащих правовых оснований извлекать телефон и другие личные вещи запрещено. Даже если человек добровольно передал телефон на хранение, это не позволяет просматривать его содержимое.

Отдельно определены и бытовые условия. В помещениях должны быть места для сидения, надлежащее освещение, вентиляция, питьевая вода и доступ к туалету.

Кроме того, согласно инструкции, суточное питание должно обеспечивать не менее 3500 килокалорий, а меню необходимо составлять в неделю.

Мобилизация в Украине: какие изменения обсуждают

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла выступила за единый подход к военному учету мужчин и женщин. По ее словам, правила должны быть одинаковыми для всех граждан вне зависимости от пола.

В то же время оборонные предприятия предупредили о рисках для бронирования работников. Они призывают правительство продлить действующие бронирования до 1 февраля 2027, опасаясь потери специалистов, остановки производства и срыва оборонных заказов.

Кроме того, в Украине было предложено снизить предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет. Соответствующая петиция собрала более 25 тысяч подписей и была передана на рассмотрение премьер-министру. Окончательного решения по этому предложению в данной информации нет.

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