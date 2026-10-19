После дождей погода подготовила новый "сюрприз" - прогноз на 19-25 октября

Осеннее тепло еще вернется / © pexels.com

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В понедельник, 19 октября, Украина будет под влиянием южного циклона, а в последующие дни погодные условия постепенно стабилизируются.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода на неделю — 19-25 октября

В понедельник, 19 октября, дожди пройдут в большинстве областей Украины. На юге и в центральных регионах возможны грозы, а в Одесской области — сильные осадки. Температура ночью будет +8…+13 °C, днем — +11…+17 °C. Ветер восточный, на Правобережье северный, 7–12 м/с.

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Во вторник, 20 октября, дождливая погода сохранится в южных и западных областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ночью будет +8…+13 °C, днем +12…+17 °C, а в Крыму и Приазовье местами до +20 °C. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

В среду, 21 октября, небольшие кратковременные дожди, возможны местами на западе и востоке страны. В других регионах сухо. Температура ночью будет +7…+12 °C, днем — +14…+19 °C. Ветер восточный или юго-восточный, 5-10 м/с.

В четверг, 22 октября, на большей части территории Украины осадки не прогнозируются. Лишь днем в западных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью ожидается +7…+12 °C, днем — +13…+18 °C, а в Крыму и Одесской области местами до +20 °C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В пятницу, 23 октября, в Украине установится тёплая и сухая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах +6…+11 °C, днем будет +15…+20 °C. На юге и Закарпатье местами воздух прогреется до +21…+22°C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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В субботу, 24 октября, антициклон обеспечит сухую и теплую погоду по всей стране. Ночью прогнозируют +5…+10°C, днем — +14…+19°C. Ветер восточный или юго-восточный, 5-10 м/с.

В воскресенье, 25 октября, будет теплая погода без осадков. Температура в ночное время будет составлять +5…+10 °C, днем — +13…+18 °C. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, какой будет зима в Украине. Следует ли ожидать морозов и снегопадов — читайте в новости.

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