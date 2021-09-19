После дождей снова будет тепло прогноз погоды на 20-26 сентября

После дождей снова будет тепло прогноз погоды на 20-26 сентября

Температурные показатели свидетельствуют о начале в Украине метеорологической осени.

Летний гардероб теперь уже точно можно прятать далеко в шкаф. Срочно доставать надо резиновые сапоги, потому что каждый циклон заканчивается в Украине потопами.

Об этом 19 сентября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

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В Украине наступила метеорологическая осень. Так как средняя суточная температура опустилась ниже 15 градусов. И похолодание это будет набирать обороты на следующей неделе.

Остатки дождевого циклона будут ощущаться по всей Украине. Дожди будут краткосрочные. Но задержатся до пятницы. Дневные отметки на западе и севере будут до +10. А на юге и востоке до +13.

Однако следующие выходные снова будут солнечными и по-осеннему теплыми. В Одессе и Крыму ожидается +21. В остальных областях до +18.

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