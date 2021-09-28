После двух потерянных сезонов: в Одессу зашел первый круизный лайнер с начала пандемии (видео)

С 2014 года пассажирские лайнеры под иностранным флагом перестали посещать украинские порты.
В Одесский порт зашло первое пассажирское судно с иностранными туристами с начала эпидемии коронавируса.
Об этом заявил начальник Одесского филиала ГП Администрация морских портов Украины Максим Лапай, сообщает ЦТС.
По словам Лапая, больше всего от последствий пандемии пострадал круизное направление деятельности порта.
"Начиная с 2014 года пассажирские лайнеры под иностранным флагом перестали посещать украинские порты. Потребовалось несколько лет на то, чтобы стабилизировалась ситуация безопасности в Черноморском регионе и колоссальные усилия администрации порта в переговорах с мировыми туристическими операторами для возвращения круизных судов в Одессу. И вот, когда мы получили по 20 и более заявок на судозаходы лайнеров в сезоны 2020-21 годов, коронавирус поставил на паузу весь круизный бизнес в глобальном масштабе", — отметил он.
Справка
По данным Международной ассоциации круизных линий, за время карантина ущерб глобальной круизной индустрии составил 50 млрд долларов. За март-сентябрь 2020 года в области было уволено 334 тысяч работников. Каждый день локдауна приводил к сокращению в области 2500 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что миллионы женщин в мире в результате пандемии коронавируса потеряли доступ к услугам по планированию семьи, таких как современные противозачаточные средства и услуги по прерыванию беременности. Также COVID-19 негативное влияет на женщин, которые из-за пандемии теряют работу.