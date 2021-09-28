После двух потерянных сезонов: в Одессу зашел первый круизный лайнер с начала пандемии (видео)

После двух потерянных сезонов: в Одессу зашел первый круизный лайнер с начала пандемии (видео)

С 2014 года пассажирские лайнеры под иностранным флагом перестали посещать украинские порты.

В Одесский порт зашло первое пассажирское судно с иностранными туристами с начала эпидемии коронавируса.

Об этом заявил начальник Одесского филиала ГП Администрация морских портов Украины Максим Лапай, сообщает ЦТС.

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По словам Лапая, больше всего от последствий пандемии пострадал круизное направление деятельности порта.

"Начиная с 2014 года пассажирские лайнеры под иностранным флагом перестали посещать украинские порты. Потребовалось несколько лет на то, чтобы стабилизировалась ситуация безопасности в Черноморском регионе и колоссальные усилия администрации порта в переговорах с мировыми туристическими операторами для возвращения круизных судов в Одессу. И вот, когда мы получили по 20 и более заявок на судозаходы лайнеров в сезоны 2020-21 годов, коронавирус поставил на паузу весь круизный бизнес в глобальном масштабе", — отметил он.

Справка

По данным Международной ассоциации круизных линий, за время карантина ущерб глобальной круизной индустрии составил 50 млрд долларов. За март-сентябрь 2020 года в области было уволено 334 тысяч работников. Каждый день локдауна приводил к сокращению в области 2500 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что миллионы женщин в мире в результате пандемии коронавируса потеряли доступ к услугам по планированию семьи, таких как современные противозачаточные средства и услуги по прерыванию беременности. Также COVID-19 негативное влияет на женщин, которые из-за пандемии теряют работу.

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