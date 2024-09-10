"После этой стадии идет секс": военная заявила о домагательствах в армии и предоставила доказательства

После домагательства прошло более двух месяцев, но официального расследования в подразделении не провели, а предполагаемый обидчик самовольно покинул часть.

Украинская военная медик Оксана заявила о сексуальных домагательствах к ней во время службы и о давлении со стороны командования. На сегодняшний день психологическое состояние женщины ухудшилось, ее переводят в другую часть.

Об этом сообщили журналисты проекта "Слидство. Инфо".

Оксана заявила о сексуальном домогательстве со стороны своего коллеги – военного водителя Сергея. Она предоставила журналистам видеоподтверждение этому. Так, женщина записала разговор с коллегой, который состоялся 6 июня по дороге из Львова на полигон, расположенный в области. Там Оксана вместе с другими членами своей части завершала слаживание перед выездом в зону боевых действий. Происходили последние приготовления, женщина забирала из Львова медикаменты, а ее коллега – военный водитель – вез Оксану обратно на полигон.

"Мы едем с Сергеем в машине, он начинает мне говорить чушь о том, что я должна быть его женщиной, что он давно без секса. Я ему говорю: "Слушай, у нас в жизни всякое может быть. Я должна выйти замуж, я должна родить детей в перспективе. Мне нужны нормальные серьезные отношения, а не непонятно что", – рассказала медик.

В какой-то момент она начала скрытно снимать на видео то, что происходило в машине.

Фрагмент разговора военной с водителем:

– В чем я виновата?

– В том, что ты девушка, мы очень близки с тобой, а ты не хочешь заниматься со мной любовью.

– Я тебя уважаю как друга.

– Не нужно мне никакого уважения, какой я тебе друг? Не друг я тебе. После этой стадии идет секс, в любом случае, хочешь ты или не хочешь. Ну, правильно я тебе говорю?

Военная медик поделилась, что чувствовала себя некомфортно во время этого разговора, коллега психологически давил на нее. Оксана пыталась резко отвечать Сергею, но тогда он начинал грубо говорить и "срывался" на нее.

Когда военные выехали из Новояворовска во Львовской области, Сергей настоял на том, чтобы они с Оксаной заехали на озеро.

"После того, как он поплавал, мы подошли на мост, я начала смотреть в воду, а он говорит: "Я хочу с тобой сфотографироваться". Он стал возле меня и начал тереться тазом, я понимаю, что у человека эрекция. Вокруг никого не было, а я уже напугана. Едем. Он садится в машину, начинает говорить, что я его очень сильно оскорбляю. Будто бы он не знает, что ему делать и мы должны заниматься сексом… А у меня начинается истерика и она проявляется смехом. С одной стороны, человек физически тебя не изнасиловал. Но ты боишься что-то сказать, потому что неизвестно как отреагирует. При повышении голоса, при резких ответах", – рассказала медик.

Она добавила, что не была готова к тому, что во время службы кто-то может себе такое позволить: "Я не была готова к тому, что тебя могут лапать, тебя могут унижать, тебе могут объяснять, что ты должна быть чьей-то женщиной, потому что ты здесь".

Военная медик также рассказала журналистам, что имеет опыт службы в зоне АТО. С начала полномасштабной войны она добровольно пошла в военкомат и была мобилизована как медик. Спасала военных в боях за Лиман, Волчанск и Бахмут. В прошлом году женщина за свою службу получила "Стальной крест" — награду главнокомандующего ВСУ.

Военная медик Оксана/Фото: "Слидство. Инфо"

Военная медик Оксана/Фото: "Слидство. Инфо"

Журналисты пытались связаться с Сергеем в разных мессенджерах, однако он не отвечает на звонки. Его коллеги говорят, что военный самовольно покинул часть, и с 28 августа он был подан в розыск.

Как на домагательства отреагировали в полку

Оксана говорит, что сообщила командиру своего подразделения о домагательствах. Женщина не хотела, чтобы ситуация вышла за пределы батальона, и не хотела перевода в другую воинскую часть.

Военная позвонила начальнику медпункта Андрею и через 10 дней он приехал на полигон, где происходило боевое слаживание. По словам начмеда, он обратился к командиру батальона и написал рапорт о домагательствах к подчиненной:

"Из-за того, что я выступил и встал на защиту Оксаны, группа лиц наоборот создала странную ситуацию. Они обвинили медика в том, что это она провоцирует, и все это было поддержано главным сержантом".

Журналисты обратились за комментарием к командованию полка и подразделения, чтобы выяснить, что делали командиры, узнав о возможном домогательстве со стороны подчиненного.

"Я доложил о возможном домогательстве командованию, и Оксане командир батальона предложил написать рапорт-объяснение – она отказалась. С тех пор от нее ни одного формализованного документа не поступало. По словам присутствовавших военнослужащих, Сергей попросил прощения", – рассказал в. и. о. командира подразделения Анатолий.

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В воинской части также были проведены инструктажи для недопущения дискриминации по гендерному признаку и фактам сексуального домогательства. Однако в полку отказались предоставлять журналистам копии документов о проведении этих мероприятий.

В свою очередь командир полка сказал лишь, что знает о вероятном домогательстве. На остальные вопросы ответил помощник по связям с общественностью Виктор.

"Рапорт об отказе давать показания есть. Рапорта о том, чтобы мы проводили какое-то расследование, чтобы было какое-то официальное основание, — нет. Мы же официально должны реагировать, для этого у нас должна быть бумажка. А не разговоры, которые мы уже несколько месяцев ведем. У нас будет комиссия по этому вопросу (состоялась 4 сентября – ред.) от Сухопутных войск Украины. Конкретно по случаю Оксаны, ее сигналу. Эта комиссия будет выносить свое решение по факту. Сергей не может присутствовать, потому что он самовольно покинул часть. Одна из проблем этой истории, что чувак исчез и с ним нет контакта ни у кого, он сбежал просто", – рассказал Виктор.

За два месяца – никакого расследования

Оксана заявила, что за два месяца по фактам домагательств к ней не было проведено ни одного расследования.

"Поймите мое состояние, я уже два месяца сплю, когда могу, а сон ночной у меня только медикаментозный и я понимаю, что мне негде искать защиты. Если ты женщина, то ты в армии полностью беззащитна", — рассказала медик.

В полку журналистам сказали, что Оксана вместе с Сергеем – в одном приказе на перевод в другую воинскую часть. Там добавили, что оба показали себя как морально-психологически неустойчивые люди, а такие не отвечают службе в разведывательном полку.

"То, что к ней совершали сексуальное насилие, – не было причиной перевода. Командование оценило Оксану по результатам боевого слаживания, что она не сможет выполнять поставленные задачи. Она до сих пор не переведена и до сих пор у нас служит", – рассказал помощник командира полка по связям с общественностью.

В начале августа Оксана написала заявление в ГБР о домагательствах, там открыли уголовное производство. Детали дела женщина не рассказывает.

"Весь этот период, когда я находилась на боевых, в разных точках, я никогда не испытывала опасности от людей. Я до последнего верю в наши Вооруженные силы, в нашу армию и в то, что это просто стечение обстоятельств", – резюмировала военная медик.

Журналисты отметили, что имеют информацию о полке, подразделении – имена и фамилии командиров, – но редакция не указывает их публично, поскольку продолжается расследование, начатое после звонка пострадавшей на горячую линию Минобороны.

К слову, в мае Верховная Рада приняла закон, обновивший определение сексуального домагательства и насилия по признаку пола, а также дополнил КУоАП несколькими статьями и предусматривает административное наказание в виде штрафа, общественных работ или админареста.

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