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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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После эвакуации ее сердце остановилось: в Киеве умерла учительница из оккупированных Олешков

Ушла из жизни Елена Пироженко, которую в конце октября эвакуировали из временно оккупированного города.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Олешки

Олешки / © Фото из открытых источников

В киевской больнице умерла 56-летняя Елена Пироженко — бывшая учительница физической культуры из временно оккупированных Олешков Херсонской области. Женщину с тяжелыми нарушениями двигательных функций удалось вывезти реанимобилем в конце октября во время гуманитарной миссии. Однако истощенный оккупацией и болезнью организм не выдержал.

Об этом сообщили ее коллеги из Олешковского опорного учебного заведения №4 на странице Facebook.

Елена Пироженко / © Facebook

Елена Пироженко / © Facebook

Потеря мужчины и эвакуация из Олешков: из-за чего пришлось пройти Елене Пироженко

По словам исполняющей обязанности директора школы Надежды Штанько, жизнь педагогине в оккупации была полна тяжелых испытаний: весной в оккупированной общине умер ее муж, а сама Елена из-за проблем со здоровьем оставалась дома до последнего и нуждалась в постоянном уходе.

После успешного вывоза реанимобилем из опасной зоны женщину сразу госпитализировали в столичную клинику. Но убежище в Киеве стало для нее последним.

«К сожалению, истощенное борьбой сердце остановилось в киевской больнице. Она стремилась жить и быть рядом с родными, но пережитая боль оказалась слишком тяжелой», — написали коллеги Елены Пироженко.

От легкой атлетики в школьный класс: жизненный путь Елены Пироженко

Как отмечают в учебном заведении, прежде чем посвятить себя школе, Елена Пироженко имела успешную спортивную карьеру — была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и выступала за сборную СССР. Впоследствии женщина стала обучать детей физической культуре, передавая учащимся не только любовь к спорту, но силу духа и выносливость.

По воспоминаниям коллег и учеников, она была светлым, искренним и отзывчивым человеком, всегда умеющим вдохновить и поддержать в трудную минуту.

«Мы запомним ее энергичной, улыбающейся, всегда готовой поддержать советом или словом. Она учила наших детей двигаться вперед, не сдаваться перед трудностями и держать строй. Низкий поклон за труд и светлую душу. Почивайте с миром, дорога коллега», — написали в коллективе школы.

Эвакуация из Олешков — что известно

Напомним, в течение последних месяцев жители временно оккупированных Олешек в Херсонской области оказались в условиях глубокого гуманитарного кризиса. Из-за постоянных обстрелов, минирования территорий и блокировки путей уехать оттуда было крайне сложно. В городе возникли серьезные проблемы с электроэнергией и водой, а из-за закрытия последнего продуктового магазина зимой местные жители фактически остались без доступа к продуктам.

Ситуация изменилась после соглашений о временной паузе в боевых действиях. 23 октября первая леди США Мелания Трамп сообщила, что ей удалось согласовать с Украиной и Россией временное прекращение огня в районе Олешек для доставки гуманитарных грузов и эвакуации гражданских.

Благодаря этому в конце октября удалось вывезти первую группу людей. 31 октября украинцы, эвакуировавшиеся из оккупированных Олешек, прибыли с территории Беларуси на Черниговщину. Маршрут спасения был сложным и проходил через несколько этапов: сначала людей вывезли автобусами в российскую Анапу, оттуда самолетом доставили в Беларусь, а уже оттуда они смогли добраться до подконтрольной Украине территории.

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