Конфликт на Петропавловской Борщаговке: ДБР открыло уголовное производство - что известно

ДБР

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за конфликта в Петропавловской Борщаговке Киевской области, который произошел 2 ноября. У дома, где находились военнослужащие Нацгвардии, возникли стычки, раздались выстрелы и были повреждены полицейские автомобили. Отдельную проверку начал Офис военного омбудсмана.

Об этом сообщили в ДБР.

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По данным ДБР, события разворачивались вблизи частного дома, который использовался для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного ухода из воинской части (СЗЧ).

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После появления в соцсетях сообщений о незаконном содержании военных у здания собрались люди. Впоследствии ситуация обострилась и переросла в стычки.

Расследующий ДБР

Уголовное производство было открыто по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Следователи проверят законность пребывания военнослужащих в доме, сообщения о возможном применении к ним принуждения, а также обстоятельства конфликта и действия всех причастных. На месте работали сотрудники ДБР, прокуратуры, Национальной полиции и Офиса военного омбудсмана при содействии Нацгвардии.

В бюро подчеркнули, что вокруг инцидента распространяется множество противоречивых сообщений, часть которых пока не подтверждена.

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Военная омбудсменка также приступила к проверке

Военная омбудсменка Ольга Решетилова сообщила, что в пункте дислокации воинской части находились не только мобилизованные, но и защитники, прошедшие бои за Мариуполь и Азовсталь, пережили российский плен и вернулись на службу.

В то же время Решетилова подчеркнула, что возможные нарушения прав вернувшихся из СЗЧ военнослужащих, а также новобранцев проверят отдельно.

«Были ли нарушения в отношении военнослужащих, вернувшихся из СЗЧ, новобранцев, в отношении процедур и этапов прохождения ими службы — мы установим в рамках проверки», — заявила она.

Омбудсменко также выразила обеспокоенность по поводу ухудшения доверия между военными и гражданским населением после инцидента.

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В ДБР заверили, что все сообщения о возможных нарушениях прав человека будут проверены, а правовую оценку действиям участников представят на основании установленных фактов и доказательств.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Лубинец требует проверить действия всех участников конфликта в Киевской области

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что уже направил запросы в правоохранительные органы из-за инцидента в Петропавловской Борщаговке.

Омбудсман требует установить правовые основания пребывания военнослужащих Нацгвардии в частном доме, выяснить, какие задачи они выполняли и были ли соблюдены требования законодательства.

Отдельно Лубинец призвал дать юридическую оценку действиям гражданских, принимавших участие в нападении на военных и правоохранителей.

События на Борщаговке.

«Когда видишь, как прошедшие фронт люди становятся объектом публичного пренебрежения, — это вызывает возмущение. Мы не забываем, какой ценой дается возможность жить в относительной безопасности в тылу», — подчеркнул он.

В то же время, омбудсман предостерег от преждевременных обвинений и двойных стандартов.

«Единственный путь остановить их — не оправдывать одну сторону и не осуждать другую заранее, а устанавливать факты и давать правовую оценку действиям каждого участника», — заявил Лубинец.

Он также призвал не допустить углубления конфликта между военными и гражданскими, напомнив, что общим врагом Украины остается Россия.

Что известно о скандале в Петропавловской Борщаговке

Напомним, ранее в местных Telegram-каналах распространилась информация о якобы 40 людях, которые якобы незаконно содержались в подвале частного дома на Петропавловской Борщаговке. Также сообщали об их тяжелом состоянии и вооруженной охране. Официального подтверждения эти утверждения в тот момент не имели.

Позже выяснилось, что в доме находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Информацию о погибших и пострадавших в Нацгвардии опровергли.

По сообщениям, внутри было примерно 25–30 человек. Четверо из них согласились передать медикам.

Ситуация повлекла за собой конфликт между присутствующими возле дома людьми и правоохранителями, который перерос в столкновения со стрельбой.

Ранее ТСН.ua собрал все известные подробности инцидента, в том числе показания медиков, рассказы местных жителей и официальные комментарии правоохранителей.

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