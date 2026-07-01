После громкого скандала с покупками в «Ощадбанке» сообщили об увольнении чиновника

Ощадбанк / © УНИАН

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Ощадбанк прекратил полномочия и трудовые отношения с заместителем председателя правления, ответственным за финансовое направление, Олегом Стринжей.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

Отмечается, что решение было принято по взаимному согласию сторон и вступило в силу 29 июня 2026 года. В то же время в наблюдательном совете банка подчеркнули, что их позиция по уголовному производству в отношении Стринжи остается неизменной.

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«В соответствии с фундаментальным принципом презумпции невиновности у наблюдательного совета нет оснований ставить под сомнение профессиональную добродетель г-на Стринжи и в дальнейшем признает и высоко ценит его весомый вклад в развитие банка», — отметили в «Ощадбанке».

Кроме того, отмечают, что прекращение полномочий является «исключительно решением в рамках корпоративного управления и не связано с оценкой уголовного производства, его сущности или возможных результатов».

Скандал в Ощадбанке — что известно

Скандал, попавший державшийся банк «Ощадбанк», стал известен по расследованию проекта «Хапуга.ua». Отмечается, что в августе-сентябре 2024-го он закупил аккумуляторы и инверторы на сумму 329,5 млн грн.

По условиям двух контрактов стоимость одного комплекта оборудования — украинского аккумулятора с китайским инвертором — составила 419 250 грн. Впрочем, по сравнению с рыночными ценами, такое же оборудование можно было приобрести дешевле — стоимость одного комплекта могла обойтись в 150 тыс. грн.

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Отдельное внимание обращает на то, что конкретную модель аккумуляторов определил, а Украину как единственную возможную страну-изготовителя избрал председатель тендерного комитета — на тот момент заместитель председателя правления Ощадбанка Олег Стринжа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: ШОК! Как известный украинский банк теряет миллионы гривен на сомнительных закупках? Хапуга.UA

Отметим, что в ноябре прошлого года Печерское управление полиции сообщило о подозрении Стринжи. Действия квалифицировали как ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, «что привело к тяжелым последствиям».

Весной 2026-го правления Ощадбанка на период проведения расследования отстранили его от исполнения обязанностей, связанных с его участием в тендерном комитете, в связи с поданным им соответствующим заявлением.

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