Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

После хакерской атаки "Киевстар" предупреждает об активизации мошенников

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1577
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
После хакерской атаки "Киевстар" предупреждает об активизации мошенников

Хакерская атака / Фото: pixabay.com

В компании призывают доверять только официальную информацию.

В телеграмм-каналах распространяют сообщения о "компенсации" от "Киевстара  из-за сбоя в работе. В компании опровергают соответствующую информацию и предупреждают о мошенниках.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас в разных мессенджерах активизировались мошенники, поэтому мы просим вас доверять только официальной информации. Новости о компенсациях и сроках обновления сети будут поступать исключительно с официальных страниц компании", — говорится в заявлении.

"Киевстар" призывает украинцев не давать номера телефонов и личные данные "подозрительным людям".

"Предостерегаем вас не делиться номерами телефонов и личными данными с подозрительными людьми, они могут оказаться мошенниками", — подчеркнули в компании.

Напомним, утром 13 декабря в компании "Киевстар" рассказали, когда возобновят связь.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1577
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация