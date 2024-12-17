После инаугурации Трампа будут приложены усилия, чтобы остановить войну — Зеленский

По словам Зеленского, важно, чтобы Украина и Польша поддерживали усилия друг друга.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи во Львове 17 декабря обсудили вопросы поставок вооружения для Украины, поддержки Польши, исторические вопросы. А украинский лидер отметил, что его стране нужен справедливый мир.

Об этом говорилось в сообщении Зеленского.

"Мы в деталях обсудили ситуацию на поле боя. Украине нужен справедливый мир, быть сильной, нужно укрепление. После инаугурации Дональда Трампа будут приложены усилия, чтобы остановить войну. Нам нужна сильная, общая позиция всех партнеров, настоящий мир. Я благодарен за готовность Польши помогать и за оказанную поддержку с первых дней полномасштабной войны и все годы независимости Украины. Есть уже 45-й пакет военной поддержки, который реализовывается", — заявил Зеленский.

Добавим, что польский премьер Дональд Туск посетил Львов 17 декабря. Во время визита он призвал Запад "поверить в свою силу".

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