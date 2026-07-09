После инцидента с ТЦК во Львове Лубинец призвал срочно реформировать мобилизацию

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент с ТЦК и гражданскими во Львове . Омбудсман заявил, что нападение на военнослужащих недопустимо, однако отметил: этот случай свидетельствует о более глубоком кризисе доверия к мобилизационным процессам. В этой связи он призвал Министерство обороны создать специальную рабочую группу для их пересмотра.

Об этом Лубинец написал в Telegram .

По словам Лубинца, его представитель во Львовской области Тарас Подворный уже осуществляет мониторинг ситуации и принимает необходимые меры реагирования.

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Омбудсман подчеркнул, что любые нападения на военнослужащих недопустимы, а препятствование их законной деятельности и повреждение служебного имущества могут содержать признаки уголовного правонарушения.

«Препятствование их законной деятельности, насилие и повреждение служебного имущества содержат признаки уголовного преступления. Это не способ защитить свои права и не форма протеста. Это нарушение закона, которое должно получить надлежащую правовую оценку», — подчеркнул Лубинец.

В то же время, он отметил, что инцидент нельзя рассматривать отдельно от проблем, которые накапливались в сфере мобилизации. По словам омбудсмана, отсутствие своевременной правовой оценки возможных нарушений прав человека во время мобилизационных мер приводит к росту общественного напряжения и недоверию государственным институтам.

Лубинец также обратился в Министерство обороны с призывом провести реформу мобилизационных процессов.

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«Обращаюсь в Министерство обороны Украины с призывом срочно создать рабочую группу для комплексного пересмотра и усовершенствования мобилизационных процедур. Необходимо сформировать прозрачные, понятные и справедливые правила, которые будут одинаково защищать и государственные интересы и права человека», — отметил он.

Отдельно уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнул, что закон должен одинаково действовать как для граждан, так и для представителей государственных органов.

«Закон должен быть один для всех. Неважно, кто его нарушил — гражданин или представитель государства. В каждом случае должно быть объективное расследование», - заявил Лубинец.

В завершение омбудсман подчеркнул, что сильная армия и верховенство права не противоречат друг другу, а являются основой украинской государственности. По его словам, государство должно одновременно защищать военных, права человека и обеспечивать неукоснительное исполнение закона.

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Напомним, во Львове на Сыхове во время мер оповещения произошел конфликт между представителями ТЦК и гражданскими. По данным полиции, военные обнаружили мужчину 1996 года рождения, который находился в розыске за нарушение правил военного учета. По словам очевидцев, после того как мужчину силой посадили в микроавтобус, на месте начали собираться люди. Впоследствии служебный автомобиль ТЦК был опрокинут. Один из свидетелей рассказал, что прибыл уже после начала конфликта и увидел перевернутое авто, множество людей и правоохранителей. Другая очевидца заявила, что люди возмутились из-за способа задержания мужчины и потребовали вернуть его, считая, что представители ТЦК должны были действовать в соответствии с установленной процедурой.

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на стычку с участием представителей ТЦК на Сыхове, заявив, что события должны получить надлежащую правовую оценку. Он подчеркнул, что препятствование работе военных и повреждение служебного имущества недопустимы. Садовый констатировал, что зафиксированные кадры – это «печаль и стыд». Более того, любой внутренний конфликт мгновенно становится инструментом враждебной пропаганды.

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