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- Украина
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После инцидента с ТЦК во Львове Лубинец призвал срочно реформировать мобилизацию
Лубинец после инцидента по ТЦК во Львове призвал Минобороны создать рабочую группу по мобилизации.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент с ТЦК и гражданскими во Львове . Омбудсман заявил, что нападение на военнослужащих недопустимо, однако отметил: этот случай свидетельствует о более глубоком кризисе доверия к мобилизационным процессам. В этой связи он призвал Министерство обороны создать специальную рабочую группу для их пересмотра.
Об этом Лубинец написал в Telegram .
По словам Лубинца, его представитель во Львовской области Тарас Подворный уже осуществляет мониторинг ситуации и принимает необходимые меры реагирования.
Омбудсман подчеркнул, что любые нападения на военнослужащих недопустимы, а препятствование их законной деятельности и повреждение служебного имущества могут содержать признаки уголовного правонарушения.
«Препятствование их законной деятельности, насилие и повреждение служебного имущества содержат признаки уголовного преступления. Это не способ защитить свои права и не форма протеста. Это нарушение закона, которое должно получить надлежащую правовую оценку», — подчеркнул Лубинец.
В то же время, он отметил, что инцидент нельзя рассматривать отдельно от проблем, которые накапливались в сфере мобилизации. По словам омбудсмана, отсутствие своевременной правовой оценки возможных нарушений прав человека во время мобилизационных мер приводит к росту общественного напряжения и недоверию государственным институтам.
Лубинец также обратился в Министерство обороны с призывом провести реформу мобилизационных процессов.
«Обращаюсь в Министерство обороны Украины с призывом срочно создать рабочую группу для комплексного пересмотра и усовершенствования мобилизационных процедур. Необходимо сформировать прозрачные, понятные и справедливые правила, которые будут одинаково защищать и государственные интересы и права человека», — отметил он.
Отдельно уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнул, что закон должен одинаково действовать как для граждан, так и для представителей государственных органов.
«Закон должен быть один для всех. Неважно, кто его нарушил — гражданин или представитель государства. В каждом случае должно быть объективное расследование», - заявил Лубинец.
В завершение омбудсман подчеркнул, что сильная армия и верховенство права не противоречат друг другу, а являются основой украинской государственности. По его словам, государство должно одновременно защищать военных, права человека и обеспечивать неукоснительное исполнение закона.
Напомним, во Львове на Сыхове во время мер оповещения произошел конфликт между представителями ТЦК и гражданскими. По данным полиции, военные обнаружили мужчину 1996 года рождения, который находился в розыске за нарушение правил военного учета. По словам очевидцев, после того как мужчину силой посадили в микроавтобус, на месте начали собираться люди. Впоследствии служебный автомобиль ТЦК был опрокинут. Один из свидетелей рассказал, что прибыл уже после начала конфликта и увидел перевернутое авто, множество людей и правоохранителей. Другая очевидца заявила, что люди возмутились из-за способа задержания мужчины и потребовали вернуть его, считая, что представители ТЦК должны были действовать в соответствии с установленной процедурой.
Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на стычку с участием представителей ТЦК на Сыхове, заявив, что события должны получить надлежащую правовую оценку. Он подчеркнул, что препятствование работе военных и повреждение служебного имущества недопустимы. Садовый констатировал, что зафиксированные кадры – это «печаль и стыд». Более того, любой внутренний конфликт мгновенно становится инструментом враждебной пропаганды.