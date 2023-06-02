После ИПСО о борще украинские пограничники сделали "музыкальный подарок" коллегам из Беларуси

Защитники украинской границы отметили, что теперь белорусский борщ больше напоминает российские щи и "тюремную баланду".

Украинские пограничники на границе с Беларусью громко включили известную песню "Враже" после того, как охранники белорусской границы включили аудиозапись о борще.

Соответствующие видео были опубликованы в Сети.

Так, украинские пограничники установили музыкальные колонки на границе с Беларусью в районе реки Желонь. Из колонок звучало аудиообращение к белорусским коллегам, которые накануне включали запись о якобы многих общих чертах в борщах обеих стран.

"Как всегда вы очень ошибаетесь. Ваш борщ очень отличается от нашего, потому что теперь белорусский борщ больше напоминает русские щи, даже если добавить к нему больше картофеля. Это совсем не то, что было до того момента, когда вы применили нож, который вы воткнули в спину украинцам", – звучит в аудиообращении на белорусском языке от защитников украинского корда.

Авторы обращения также отметили, что Украина – любящее свободу государство, в отличие от рабской Беларуси.

"Поэтому ваше нынешнее картофельное варево, по консистенции напоминающее тюремную баланду, отнюдь не похоже на наш украинский борщ. Мы не рабы, чтобы пробовать ваш белорусский борщ. Вместо этого советуем вам изменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильно заключенным. А до того – ешьте сами, не подавитесь", – подчеркнули в ГПСУ.

"А сейчас для вас звучит наш музыкальный подарок", – сказал после этого голос из колонок.

Тогда зазвучала известная украинская песня "Враже". В частности, в композиции есть такие слова: "Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі, враже, так, як відьма скаже".

Украинские пограничники сделали "музыкальный подарок" коллегам из Беларуси

Напомним, накануне белорусские пограничники включили украинским коллегам аудиозапись, в которой пытались объяснить, что будущее народа Украины с оккупантами и их приспешниками должно быть общим. Аргументировали это тем, что у "наших народов есть общее блюдо – борщ", тогда как "европейская кухня существенно отличается".

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