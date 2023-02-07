После катастрофы в Броварах, все вертолеты Airbus 225 остаются на аэродромах для проверки.

После аварии в Броварах, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел, все вертолеты Airbus 225 остаются на аэродромах, их проверяют специалисты.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал и. о. министра внутренних дел Игорь Клименко, – пишет Укринформ.

Вертолеты Airbus 225, один из которых упал в Броварах, в настоящее время все находятся на аэродромах, работают соответствующие специалисты. Мы проверяем все вертолеты, которые были в системе Министерства внутренних дел”, — заметил Клименко.

Проверка вертолетов будет длиться до двух месяцев, пока не будет подтверждена их безопасность.

Авиакатастрофа в Броварах 18 января

В Броварах упал вертолет возле детского сада, на борту которого находилось руководство МВД Украины, в том числе министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, пассажиры и пилоты погибли.

Также в результате авиакатастрофы пострадали гражданские – люди и дети. Всего на месте трагедии были обнаружены 14 погибших, среди которых – девочка 2017 года рождения.

Недавно россияне распространили в Сети фейковый "документ" о причине крушения вертолета в Броварах. Так, на пропагандистских каналах Кремля агрессор распространяет фейк, что вертолет в Броварах якобы "уничтожили с ПЗРК "Игла". Эта информация неправдива.

Правоохранители все еще ждут результатов экспертиз по падению вертолета ГСЧС в Броварах на Киевщине, в результате которого в частности погибло руководство МВД.

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