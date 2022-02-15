После кибератак "Приватбанк" и "Ощадбанк" возобновили работу — Госспецсвязь

Пользователи двух банков жаловались на технические сбои.

После новой кибератаки на вечер 15 февраля сайты и приложения "Приватбанка" и "Ощадбанка" возобновили работу, информируют в Госспецсвязи. В то же время зайти на сайт "Ощадбанка" и провести операции по оплате до сих пор невозможно.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

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"Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдается мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. В частности, были зафиксированы перебои в работе вебсервисов Приватбанка и Ощадбанка. По состоянию на 19:30 работа банковских вебресурсов возобновлена ", — говорится в официальном заявлении.

Также в Госспецсвязи отмечают, что рабочая группа из специалистов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке, произошедшей 15 февраля.

Относительно государственных сайтов Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, которые также получили мощную DDoS-атак, они пока еще не работают, сообщили в ведомстве. Когда возобновят вебсервисы – неизвестно.

Напомним, во второй половине 15 февраля в работе "ПриватБанка" и "Ощадбанка" произошел масштабный сбой. Украинцы жалуются, что сайт и приложение "Приватбанка" в течение нескольких часов не работал из-за технических проблем. Также испытал упиток мобильный банкинг "Сбербанка". Украинцы не могли оплатить платежи.

Впоследствии в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности СНБО сообщили, что банки подверглись массированной DdоS-атаки (нападение на компьютерную систему с целью сделать компьютерные ресурсы недоступными для пользователей – ред.).

Не работают также сайты Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины. "Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", — заявили в центре информационной безопасности при СНБО.

Напомним, что за месяц – это вторая кибератака на государственные сайты. В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в том числе МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

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