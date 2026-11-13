- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 2 мин
После кибератаки "Воздушная тревога" заработала по-новому: что нужно сделать для доступа
Разработчики мобильного приложения внедрили авторизацию через «Дию».
В Украине возобновило работу приложение «Воздушная тревога», которое ранее подверглось кибератаке. После проверки системы и усиления её защиты разработчики внедрили авторизацию через приложение «Дия» для доступа к информации о передвижении вражеских целей.
Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, такое решение было принято по требованию Воздушных сил ВСУ, чтобы ограничить доступ к конфиденциальным данным и не позволить россиянам использовать их в военных целях.
До возобновления работы приложения команды Ajax Systems и Stfalcon совместно с Минцифрой провели аудит системы и усилили её защиту на всех уровнях. Одним из нововведений стала верификация пользователей через «Дию».
В Минцифры подчеркивают, что приложение «Дия» не передает «Воздушной тревоге» персональные данные пользователей, а лишь подтверждает факт прохождения верификации. Само приложение также не собирает и не хранит личную информацию.
В то же время авторизация через «Дию» требуется не для всех функций. Пользователи по-прежнему могут без неё получать уведомления о воздушных тревогах, просматривать уровни опасности и искать укрытия на интерактивной карте.
В министерстве призвали обновить приложение «Воздушная тревога» через Google Play или App Store, а для доступа к информации о передвижении вражеских целей пройти авторизацию через «Дию».
Кроме того, украинцам посоветовали доверять только проверенной информации об угрозах, которую предоставляют Силы обороны Украины.
Напомним, поздно вечером 1 ноября пользователи приложения «Воздушная тревога» массово получили ложные уведомления о ядерной, радиационной, химической угрозе и уличных боях. Из-за вражеского вмешательства работу сервиса временно приостановили.