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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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После кибератаки "Воздушная тревога" заработала по-новому: что нужно сделать для доступа

Разработчики мобильного приложения внедрили авторизацию через «Дию».

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Приложение «Воздушная тревога»

Приложение «Воздушная тревога» / © Министерство цифровой трансформации

В Украине возобновило работу приложение «Воздушная тревога», которое ранее подверглось кибератаке. После проверки системы и усиления её защиты разработчики внедрили авторизацию через приложение «Дия» для доступа к информации о передвижении вражеских целей.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины, такое решение было принято по требованию Воздушных сил ВСУ, чтобы ограничить доступ к конфиденциальным данным и не позволить россиянам использовать их в военных целях.

До возобновления работы приложения команды Ajax Systems и Stfalcon совместно с Минцифрой провели аудит системы и усилили её защиту на всех уровнях. Одним из нововведений стала верификация пользователей через «Дию».

В Минцифры подчеркивают, что приложение «Дия» не передает «Воздушной тревоге» персональные данные пользователей, а лишь подтверждает факт прохождения верификации. Само приложение также не собирает и не хранит личную информацию.

В то же время авторизация через «Дию» требуется не для всех функций. Пользователи по-прежнему могут без неё получать уведомления о воздушных тревогах, просматривать уровни опасности и искать укрытия на интерактивной карте.

В министерстве призвали обновить приложение «Воздушная тревога» через Google Play или App Store, а для доступа к информации о передвижении вражеских целей пройти авторизацию через «Дию».

Кроме того, украинцам посоветовали доверять только проверенной информации об угрозах, которую предоставляют Силы обороны Украины.

Напомним, поздно вечером 1 ноября пользователи приложения «Воздушная тревога» массово получили ложные уведомления о ядерной, радиационной, химической угрозе и уличных боях. Из-за вражеского вмешательства работу сервиса временно приостановили.

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