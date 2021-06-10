После коронавируса могут появиться проблемы с поджелудочной и кишечником: почему и что делать

Гастроэнтеролог Вадим Шипулин рассказал, какие заболевания грозит тем, кто уже переболел COVID-19.

Через два-три месяца после того, как человек вроде оправилась от коронавирусной болезни, он может столкнуться с новым для себя заболеванием — поражением поджелудочной железы, кишечника, печени. Об этом рассказал терапевт, гастроэнтеролог, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Вадим Шипулин, пишут "Факты".

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По словам медика, такие заболевания после COVID-19 могут возникнуть из-за того, что в организме инфицированного коронавируса человека случился сбой иммунной системы.

"Эти органы — мишени для коварного вируса. Эти тяжелые болезни начинаются из-за сбоя иммунитета, когда организм вдруг ошибочно воспринимает клетки кишечника как чужеродные. Известно, что найболее тяжело переносят COVID-19 те, кто принимает терапию, которая подавляет иммунную систему", — сказал врач.

Вадим Шипулин советует тем пациентам, которые переболели COVID-19, но чувствуют недомогание, в частности, диарею, обращаться к врачам.

"Нужно обратиться к гастроэнтерологу, чтобы определить, не появилось ли заболевания кишечника: неспецифический язвенный колит или болезнь Крона", — советует медик.

Также, по словам врача, в результате коронавирусной инфекции может возникнуть панкреатит, который сложно лечится. Поэтому медик советует обращаться к специалистам.

Во время лечения панкреатита Вадим Шипулин также советует отказаться от жирных сортов мяса, жареной и копченой пищи. А также ограничить свежие овощи и фрукты, ведь они часто приводят к обострению заболевания.

О проблемах печени могут свидетельствовать следующие симптомы: слабость, похудание, и пожелтение кожи, говорит медик.

"Единственным проявлением заболевания может быть длительная слабость. Однако следует бить тревогу, если на фоне слабости человек пожелтел, похудел — это признаки того, что печень теряет свой жизненный резерв. Этот орган является своеобразной центральной биохимической лабораторией организма, которая обеззараживает токсичные вещества", — отметил Вадим Шипулин.

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