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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1452
Время на прочтение
1 мин

После кровавого удара по Кривому Рогу — в Украине ракетная опасность: где угроза

Людей призывают пройти в укрытия и не пренебрегать сигналами сирены, ведь угроза реальна.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога вечером 4 апреля

Воздушная тревога вечером 4 апреля / © ТСН.ua

В Киеве вечером 4 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:59

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:59

"Внимание. Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", — предупредили Воздушные силы ВСУ.

Напомним, что сегодня вечером РФ нанесла кровавый удар по жилому микрорайону в Кривом Роге. В результате атаки погибли 14 человек, среди них трое детей. Число жертв постоянно увеличивается.

Дата публикации
Количество просмотров
1452
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