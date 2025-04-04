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- Украина
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После кровавого удара по Кривому Рогу — в Украине ракетная опасность: где угроза
Людей призывают пройти в укрытия и не пренебрегать сигналами сирены, ведь угроза реальна.
В Киеве вечером 4 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.
"Внимание. Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", — предупредили Воздушные силы ВСУ.
Напомним, что сегодня вечером РФ нанесла кровавый удар по жилому микрорайону в Кривом Роге. В результате атаки погибли 14 человек, среди них трое детей. Число жертв постоянно увеличивается.