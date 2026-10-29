После кровавых атак РФ Буданов пригрозил России возмездием: что заявил

Кирилл Буданов / © Getty Images

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Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов после российских атак по украинским городам призвал партнеров усилить военную поддержку Украины. По его словам, ответом на удары РФ по гражданским должно стать дальнобойное оружие, усиление ПВО и ослабление военно-промышленных возможностей России.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

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Удары России по Украине 29 октября: что заявил Кирилл Буданов

Буданов заявил, что массированные атаки РФ по украинским городам демонстрируют истинное отношение Москвы к возможному завершению войны и мирному урегулированию.

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«Сегодня Россия в очередной раз показала, как на самом деле относится к завершению войны и поиску мира. Демонстративные массовые убийства гражданских прямо на улицах и в жилых домах в течение одного дня сразу в нескольких городах Украины — таковы российские "аргументы" в переговорах», — заявил Буданов.

Руководитель Офиса президента заявил, что Украина и ее международные партнеры должны отвечать на российские удары усилением военного давления на РФ. Отдельно Буданов отметил необходимость ослаблять военно-промышленный потенциал России и ее способность продолжать агрессию.

«Украина и весь свободный мир должны ответить на это реальной силой. За каждую жертву в Украине должны гореть российские объекты ВПК, уничтожаться сама способность Москвы совершать агрессию. Только военная сила Украины и партнеров может остановить ежедневную гибель людей от бомб, дронов и ракет в центре Европы», — подчеркнул он.

Буданов особо обратился к международным партнерам Украины с призывом предоставить вооружение, которое позволит противодействовать российским атакам. Среди основных потребностей он назвал дальнобойное оружие и эффективные средства противовоздушной обороны.

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«Призываю партнеров Украины достойно ответить агрессору на ежедневный террор. Дальнобойное оружие для подавления возможностей России вести геноцидную войну, эффективные средства ПВО для сохранения жизней гражданских украинцев — это то, что реально приблизит мир», — заявил Буданов.

По его словам, остановить российские атаки можно только совместными действиями Украины и союзников.

«Только вместе мы можем остановить российское зло», — подытожил руководитель Офиса президента.

Атаки РФ по Украине 29 октября — последние новости

Напомним, 29 октября российские войска нанесли серию ударов по украинским городам. Под атаками оказались Днепр, Кременчуг, Чернигов, населенные пункты Харьковской области и Запорожье. В результате российских ударов погибли и пострадали мирные жители, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

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В Днепре российский реактивный беспилотник попал в платформу железнодорожного вокзала, где находились люди и стоял пассажирский поезд Днепр — Запорожье. В результате удара погибли 14 человек, еще 13 получили ранения. На месте атаки работали спасатели, медики и другие экстренные службы.

Российские войска также атаковали Кременчуг. Беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В результате атаки погибли три человека, десятки жителей обратились за медицинской помощью, среди пострадавших есть дети. Дом получил повреждения.

Российская армия атаковала и центральную часть Чернигова. В результате удара погибли две 15-летние девочки. После атаки в городе вспыхнули пожары, были повреждены гражданские объекты.

Российская армия атаковала и Харьковщину. В Лозовой в результате удара пострадали люди, а в Изюме российская авиабомба попала в пятиэтажный жилой дом. К ликвидации последствий привлекли экстренные службы, спасатели обследовали завалы, под которыми могли находиться люди.

Кроме того, в течение дня российские войска неоднократно атаковали Запорожье ракетами и FPV-дронами. Под ударами оказались гражданский транспорт и места, где находились люди. По последним данным, в результате обстрелов ранения получили 14 человек.

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