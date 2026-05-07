- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
После летнего зноя Украину накроет похолодание: когда испортится погода
Кратковременные дожди, майские грозы и усиление ветра после рекордной жары прогнозируют синоптики.
Последние дни в Украине были почти летними. Однако уже через несколько дней погода станет существенно меняться — ожидается похолодание, а также дожди и грозы.
Об этом в эфире День.LIVE сообщила глава отдела коммуникации по медиа «Укргидрометцентра» Наталья Птуха.
По ее словам, причиной теплой погоды стало сочетание поля высокого атмосферного давления и теплой воздушной массы из Балкан и Центральной Европы.
Впрочем, уже в ближайшие дни ситуация изменится.
«Начиная с 8–9 мая осадки охватят большинство регионов, а температура снизится до более комфортных +16…+24°C», — сказала она.
Погода на сегодня, 7 мая
В четверг, 7 мая, Украина претендует на статус температурного лидера континента, ведь воздух прогреется до жарких +30 градусов. Впрочем, синоптическая ситуация остается тревожной из-за угрозы гроз в западной части страны и чрезвычайной пожарной опасности в других регионах.
Между тем, начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в ближайшие выходные атмосферные фронты изменят погоду: летняя жара немного отступит, а кое-где пройдут кратковременные грозы. В ночные часы ожидается от +7 до +12 градусов тепла, а днем столбики термометров будут показывать умеренные +17…+22 градуса выше нуля.