После летнего зноя Украину накроет похолодание: когда испортится погода

Тепло отступит / © Associated Press

Последние дни в Украине были почти летними. Однако уже через несколько дней погода станет существенно меняться — ожидается похолодание, а также дожди и грозы.

Об этом в эфире День.LIVE сообщила глава отдела коммуникации по медиа «Укргидрометцентра» Наталья Птуха.

По ее словам, причиной теплой погоды стало сочетание поля высокого атмосферного давления и теплой воздушной массы из Балкан и Центральной Европы.

Впрочем, уже в ближайшие дни ситуация изменится.

«Начиная с 8–9 мая осадки охватят большинство регионов, а температура снизится до более комфортных +16…+24°C», — сказала она.

Погода на сегодня, 7 мая

В четверг, 7 мая, Украина претендует на статус температурного лидера континента, ведь воздух прогреется до жарких +30 градусов. Впрочем, синоптическая ситуация остается тревожной из-за угрозы гроз в западной части страны и чрезвычайной пожарной опасности в других регионах.

Между тем, начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в ближайшие выходные атмосферные фронты изменят погоду: летняя жара немного отступит, а кое-где пройдут кратковременные грозы. В ночные часы ожидается от +7 до +12 градусов тепла, а днем столбики термометров будут показывать умеренные +17…+22 градуса выше нуля.

