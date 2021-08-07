После ливня житель Днепра посреди улицы устроил рыбалку на матрасе: видео

Из-за проливного дождя некоторые улицы в городе Днепре превратились в реки.
Как и предупреждали синоптики, в городе Днепре в субботу, 7 августа, прошли проливные дожди. С большим количеством осадков не везде смогла справиться канализация, поэтому некоторые улицы затопило так, что ими буквально плавали.
Видео и фото последствий стихии жители Днепра публикуют в соцсетях.
На Левобережном какой-то человек устроил настоящее шоу, выплыв на проезжую часть улицы на матрасе, с зонтиком от солнца, удочкой и прохладительными напитками.
Сухопутном транспорта передвигаться было сложнее. В городской автобус вода затекла вода в салон, когда он заехал в лужу.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 8 августа, осадки в Днепре не прекратятся.
Напомним, сегодня, 7 августа, в Одесской и Николаевской областях также прошел мощный ливень. Трассу «Одесса-Николаев" засыпало градом, а ее обочину превратились в озера.