После масштабной кибератаки работа сайтов ряда министерств еще не восстановлена, США готовы помочь в расследовании

После масштабной кибератаки работа сайтов ряда министерств еще не восстановлена, США готовы помочь в расследовании

Вебресурсы либо не работают совсем, либо работают с перебоями.

15 февраля масштабныем DDoS-атаки подверглись почти все украинские банки, а также ряд госсайтов, в том числе сайты Министерства обороны и Вооруженных сил. Мощная кибератака началась и на портал "Дія".

Работа банковских ресурсов на 19:30 была возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает меры по противодействию и локализации кибератаки.

В то же время по состоянию на утро среды, 16 февраля, не возобновлена работа сайтов, в частности, Минобороны, Министерства образования и науки, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В свою очередь, по сообщению Reuters, США предложили помочь Украине расследовать небывалую по мощности кибератаку.

"Белый дом заявил, что ему известно о кибератаке в Украине, и он предоставит поддержку Киеву в расследовании и реагировании на этот случай", — отмечает агентство.

Напомним:

По факту мощной DDoS-атак на украинские правительственные сайты и банки по просьбе одного из государственных банков киберполиция начала проверку и открыла уголовное производство.

Нацполиция открыла уголовное производство из-за мощной хакерской атаки | Новости Украины

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