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После массированных ракетных атак по объектам инфраструктуры Украины донаты на ВСУ выросли вдвое

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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После массированных ракетных атак по объектам инфраструктуры Украины донаты на ВСУ выросли вдвое

Фото: Associated Press

Украинцы после атак РФ по Украине усиливают финансирование украинской армии.

Бомбардировки инфраструктуры увеличили донаты на ВСУ почти вдвое за месяц. В дни массированных обстрелов украинцы активнее поддерживали защитников.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

В дни массированных обстрелов гражданской инфраструктуры украинцы активнее поддерживали ВСУ. Только за октябрь пожертвования на три популярных благотворительных фонда страны — United24, "Вернись живым" и Фонд Притулы — составили 1,5 миллиарда гривен.

Наибольшее собрание зафиксировано на платформе United24. За полгода работы платформы на счета НБУ зашло более 6,8 млрд. грн.

83% средств или 5,6 млрд грн украинцы направили на счет ВСУ. На счет для медицинской помощи поступило 745 млн грн – это 11% от общей суммы, на гуманитарную помощь приходится только 429 млн грн или 6% от суммы поступлений.

Больше денег за месяц задонатили в июле — 2,24 млрд грн. Основной всплеск в размере приходится на неделю с 04 по 10 июля. Тогда украинцы задонатили 1,86 млрд грн – это 83% от всех поступлений июля. Вероятно, это произошло после трагедии с обстрелом торгового центра в Кременчуге.

В августе и сентябре в среднем украинцы донатили 90 млн грн в неделю

После первой большой бомбардировки энергетической инфраструктуры с 10 по 16 октября сумма донатов за неделю выросла на 36%. Обстрелы на следующей неделе увеличили поддержку ВСУ в 2,8 раза — на 251 млн грн.

С начала большого вторжения фонд "Вернись живым" собрал почти 5 млрд грн. Так же, как и в случае с United24, количество донатов и их сумма существенно выросли после начала массированных обстрелов инфраструктуры в октябре.

За период с 10 по 16 октября украинцы задонатили 108 млн. грн. Это в 1,6 раза больше, чем за неделю до того.

Похожая ситуация произошла и после массовых обстрелов в ноябре. Так, с 14 по 20 ноября украинцы пополнили счета фонда на 140 млн. гривен. Это в 2,3 раза больше, чем неделю назад.

Фонд Приюты за 9 месяцев от большого вторжения собрал чуть больше 3 млрд. грн. Так же, как и у коллег, количество пожертвований после начала массовых обстрелов гражданской инфраструктуры существенно возросло — в более чем 3 раза в месяц.

Напомним, что во время первой массированной ракетной атаки на энергообъекты Украины волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили о сборе средств "на месть РФ". Украинцы собрали 352 миллиона гривен. За них купили 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на сумму 100 миллионов гривен.

Позже Сергей Притула объявил о новом сборе средств для ВСУ. Фонд Сергея Притулы объявил о новом сборе средств для ВСУ. Для украинских защитников было решено приобрести партию бронетранспортеров "Спартанов".

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Дата публикации
Просмотры
2549
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