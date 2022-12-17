После массированного ракетного удара работают все девять украинских атомных энергоблоков

Мощность одного из энергоблоков ограничивается на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии.

По состоянию на 18:00 17 декабря 2022 года в украинской энергосистеме работали 9 атомных энергоблоков — то есть все, что расположены на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

"К сожалению, сейчас мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения в результате вчерашних обстрелов", — уточнили энергетики.

Кроме того, не подключены к энергосистеме 6 энергоблоков оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС. Они остановлены и их включение блокируется оккупантами.

"Станция продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные нужды от энергосистемы Украины", – добавили в Энергоатоме.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение субботы, 17 декабря, энергетикам удалось возобновить электроснабжение в дома почти 6 млн украинцев.

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