После массированной атаки РФ без света остались шесть областей: где есть обесточивания

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В результате очередной массированной ракетно-дроновой атаки России в нескольких регионах Украины зафиксированы новые обесточения. Вражеские удары были направлены в частности по объектам гражданской энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

По состоянию на 6 июля без электроснабжения частично остались потребители в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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В компании отметили, что аварийно-восстановительные работы уже начались повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям.

В то же время в «Укрэнерго» сообщили, что потребление электроэнергии в стране снижается. По состоянию на 09:30 6 июля оно было на 13,8% меньше, чем в это же время в предыдущий рабочий день. Причиной стало существенное понижение температуры воздуха, из-за чего украинцы меньше пользуются кондиционерами.

Также уменьшился и вечерний максимум потребления. По итогам 5 июля он был на 8,7% ниже, чем в предыдущее воскресенье.

Энергетики призвали граждан рационально использовать электроэнергию и, по возможности, переносить пользование энергоемкими приборами на период с 10:00 до 16:00, когда наиболее эффективно работают солнечные электростанции.

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Ранее Игнат заявил, что Россия может наносить массированные атаки по Украине даже с перерывом в один день, поэтому исключать повторные удары уже на следующий день нельзя. По его словам, раньше между такими ударами было больше времени, но сейчас РФ изменила тактику и пытается оказывать постоянное давление. Враг применяет волновые атаки с большим количеством ракет и дронов, чтобы перегрузить украинскую ПВО. Украинцы должны быть готовы к новым обстрелам в любой момент и не игнорировать воздушную тревогу. Игнат подчеркнул, что возможности россиян не безграничны — если бы они могли бить каждый день, делали бы это постоянно.

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