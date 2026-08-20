После массированной атаки РФ сменили движение поездов в Киев: часть рейсов отменили

Укрзализныця

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Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры после массированной ночной атаки России на Киев и область 20 августа внесены оперативные изменения в движение пригородных и региональных поездов. Часть рейсов не будет доезжать в столицу, несколько поездов отменены.

Об этом информирует Укрзализныця .

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После ночной атаки РФ 20 августа из-за повреждения инфраструктуры и ситуации безопасности в Украине изменили маршруты ряда пригородных и региональных поездов. Часть рейсов отменили, а в нескольких областях поезда курсируют с задержками — более чем на час.

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Из-за повреждения инфраструктуры в результате ночной атаки РФ на Киев и область были внесены оперативные изменения в движение пригородных поездов в направлении столицы.

Измененным маршрутом 20 августа будут курсировать:

№6903 и №6905 Нежин – Бобрик вместо Нежин – Киев;

№6902 и №6906 Бобрик – Нежин вместо Киев – Нежин;

№893 Конотоп – Бобрик вместо Конотоп – Киев;

№894 Бобрик – Нежин вместо Киев – Нежин.

В то же время не будут курсировать:

№6909 и №6911 Нежин – Киев-Волынский;

№6910 Киев-Волынский – Нежин.

Кроме того, из-за ситуации безопасности задерживаются поезда сразу в нескольких регионах Украины.

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Днепропетровщина:

№6501 Пятихатки-Пасс. – Кривой Рог-Гол. - задержка 1 час. 8 мин;

№6008 Пятихатки-Пасс. – Днепр-Гол. - 43 мин.

Винница:

№6301 Казатин-1 – Жмеринка-Пасс. - 15 мин.

Виннитчина и Киевщина:

№6202/6006 Казатин-1 – Киев-Пасс. (Северная) - 29 мин.

Киевщина:

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№6722/6721 Мироновка – Киев-Пасс. (Северная) - 26 мин;

№6002 Фастов-1 – Киев-Пасс. (Пригородный) - 1 час. 4 мин;

№6604 Тетерев - Святошино - 29 мин.

Львовщина:

№6063 Ходоров - Львов-Главный - 36 мин.

Сумщина и Черниговщина:

№6449 Конотоп-Пасс. – Нежин – 17 мин.

Днепропетровщина и Запорожье:

№6583 Синельниково-1 – Запорожье-II – 45 мин.

Железнодорожники предупреждают, что в течение дня возможны изменения маршрутов и задержки. При повышенной опасности движение поездов могут временно останавливать.

Пассажиров призывают во время воздушной тревоги не оставаться на платформах и вблизи железнодорожной инфраструктуры, а направляться к ближайшим укрытиям. Движение будет возобновлено после завершения воздушной угрозы.

Напомним, что ранее ГСЧС показала первые фото последствий удара ракетного РФ по Киеву.

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