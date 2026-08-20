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После массированной атаки РФ сменили движение поездов в Киев: часть рейсов отменили
Из-за повреждения инфраструктуры в результате ночной атаки РФ 20 августа ряд пригородных и региональных поездов в направлении Киева будет курсировать по измененным маршрутам, а некоторые рейсы сегодня не состоятся.
Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры после массированной ночной атаки России на Киев и область 20 августа внесены оперативные изменения в движение пригородных и региональных поездов. Часть рейсов не будет доезжать в столицу, несколько поездов отменены.
Об этом информирует Укрзализныця .
После ночной атаки РФ 20 августа из-за повреждения инфраструктуры и ситуации безопасности в Украине изменили маршруты ряда пригородных и региональных поездов. Часть рейсов отменили, а в нескольких областях поезда курсируют с задержками — более чем на час.
Из-за повреждения инфраструктуры в результате ночной атаки РФ на Киев и область были внесены оперативные изменения в движение пригородных поездов в направлении столицы.
Измененным маршрутом 20 августа будут курсировать:
№6903 и №6905 Нежин – Бобрик вместо Нежин – Киев;
№6902 и №6906 Бобрик – Нежин вместо Киев – Нежин;
№893 Конотоп – Бобрик вместо Конотоп – Киев;
№894 Бобрик – Нежин вместо Киев – Нежин.
В то же время не будут курсировать:
№6909 и №6911 Нежин – Киев-Волынский;
№6910 Киев-Волынский – Нежин.
Кроме того, из-за ситуации безопасности задерживаются поезда сразу в нескольких регионах Украины.
Днепропетровщина:
№6501 Пятихатки-Пасс. – Кривой Рог-Гол. - задержка 1 час. 8 мин;
№6008 Пятихатки-Пасс. – Днепр-Гол. - 43 мин.
Винница:
№6301 Казатин-1 – Жмеринка-Пасс. - 15 мин.
Виннитчина и Киевщина:
№6202/6006 Казатин-1 – Киев-Пасс. (Северная) - 29 мин.
Киевщина:
№6722/6721 Мироновка – Киев-Пасс. (Северная) - 26 мин;
№6002 Фастов-1 – Киев-Пасс. (Пригородный) - 1 час. 4 мин;
№6604 Тетерев - Святошино - 29 мин.
Львовщина:
№6063 Ходоров - Львов-Главный - 36 мин.
Сумщина и Черниговщина:
№6449 Конотоп-Пасс. – Нежин – 17 мин.
Днепропетровщина и Запорожье:
№6583 Синельниково-1 – Запорожье-II – 45 мин.
Железнодорожники предупреждают, что в течение дня возможны изменения маршрутов и задержки. При повышенной опасности движение поездов могут временно останавливать.
Пассажиров призывают во время воздушной тревоги не оставаться на платформах и вблизи железнодорожной инфраструктуры, а направляться к ближайшим укрытиям. Движение будет возобновлено после завершения воздушной угрозы.
Напомним, что ранее ГСЧС показала первые фото последствий удара ракетного РФ по Киеву.