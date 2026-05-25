После массированной атаки РФ в Украине повреждено около 150 объектов - Свириденко

Атака на Киев

В результате массированной российской атаки в ночь на 24 мая в Украине были повреждены около 150 объектов. Среди них – жилые дома, учебные заведения, больница и административные здания.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министерша экономики Украины Юлия Свириденко .

По ее словам, после комбинированного удара РФ повреждения были зафиксированы на полторы сотни объектов по всей стране. Речь идет, в частности, о 63 жилых домах, двух учебных заведениях, больнице и восьми административных зданиях. Также разрушения подверглись предприятиям и объектам инфраструктуры.

Россия в ночь на 24 мая совершила одну из самых масштабных атак последнего времени, применив ударные беспилотники, крылатые ракеты и баллистику. Под ударом оказались Киев и ряд областей Украины.

В Киеве количество пострадавших из-за атаки достигло более 80 человек, среди них – дети. В столице повреждения получили жилые дома, школа, общежитие, метро и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.

под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри, а также историческое здание НБУ.

При ударе российская ракета насквозь пробила подземный паркинг в центре Киева.

