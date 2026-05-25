После массированной атаки РФ в Украине повреждено около 150 объектов - Свириденко
В результате массированной российской атаки в ночь на 24 мая в Украине повреждено около 150 объектов, среди которых жилые дома, больница, учебные заведения и административные здания.
Об этом сообщила первый вице-премьер - министерша экономики Украины Юлия Свириденко .
По ее словам, после комбинированного удара РФ повреждения были зафиксированы на полторы сотни объектов по всей стране. Речь идет, в частности, о 63 жилых домах, двух учебных заведениях, больнице и восьми административных зданиях. Также разрушения подверглись предприятиям и объектам инфраструктуры.
Россия в ночь на 24 мая совершила одну из самых масштабных атак последнего времени, применив ударные беспилотники, крылатые ракеты и баллистику. Под ударом оказались Киев и ряд областей Украины.
В Киеве количество пострадавших из-за атаки достигло более 80 человек, среди них – дети. В столице повреждения получили жилые дома, школа, общежитие, метро и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.
под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри, а также историческое здание НБУ.
При ударе российская ракета насквозь пробила подземный паркинг в центре Киева.