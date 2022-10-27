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После метких "приветов" от ВСУ в больнице Луганской области доставили сотню "недокобзоненных" оккупантов

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После метких "приветов" от ВСУ в больнице Луганской области доставили сотню "недокобзоненных" оккупантов

Фото: Associated Press

ВСУ изрядно насыпали оккупантам в Луганской области.

В Луганской области российским оккупантам славно досталось от ВСУ. В больницу Голубовки поступила сотня раненных.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В городскую больницу населенного пункта Голубовка Луганской области, в течение 24-25 октября, было доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для оказания помощи из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ВСУ изрядно насыпали оккупантам в Херсонской области. Подтверждено огневое поражение района 25 октября сосредоточение вооружения и военной техники, склад боеприпасов врага в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Потери личного состава уточняются.

Напомним, что в Херсонской области ВСУ попали в здание, где разместились российские оккупанты. В результате три десятка из них были ликвидированы, еще сотня оказалась под завалами.

Также сообщалось, что в Новоивановке в Луганской области артиллеристы ВСУ "тиктокнули" с десяток кадыровцев и их состав боеприпасами. В Сватово также были уничтожены до 10 оккупантов и 5 грузовиков с боекомплектом.

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Дата публикации
Просмотры
1251
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