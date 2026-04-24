После минуты молчания: Сеть восхитили кадры, на которых собака "подпевает" Гимну Украины
Собака-патриот поразила пользователей соцсетей пением Гимна Украины.
Сеть восхищали кадры, на которых пес тщательно подпевает Гимну Украины. Это произошло после минуты молчания, традиционно проводимой в 09:00.
Видеоролик появился в соцсетях.
Пес “поет” Гимн Украины — трогательное видео
На кадрах видно, как пес сидит среди улицы и старательно завывает, пока на фоне звучит Государственный Гимн Украины. В какой-то момент собака устала и прилегла на землю, однако "петь" не перестала.
Где и когда было снято видео, неизвестно. Но такие трогательные моменты заслуживают распространения на максимально большую аудиторию.
Ранее Сеть поразило видео восьмилетнего мальчика Ефима, исполнившего Гимн Украины на жестовом языке — оно стало вирусным и собрало более 200 тысяч просмотров в соцсетях. Момент случайно зафиксировала его мама во время поездки в общественном транспорте, когда ребенок самостоятельно начал исполнять гимн.
Мальчик учится в специализированной школе, где ежедневно чтят память погибших и уделяют внимание государственной символике. Видео стало сильным триггером в Сети — пользователи признаются, что подпевали, даже не зная жестовой речи, и благодарят родителей за воспитание. Некоторых зрителей ролик даже вдохновил начать учить жестовой язык.