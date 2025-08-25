После мобилизации в реанимации скончался известный брейкдансер из Кропивницкого: что говорят в ТЦК

Евгений Мочерняк (скорняк)

В Смеле во время перевозки мобилизованных на полигон мужчина прямо во время движения выпрыгнул из буса ТЦК и погиб от полученных травм.

Об этом передает пресс-служба Черкасского областного ТЦК и СП.

Трагический инцидент 22 августа 2025 года.

«Со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров Вооруженных Сил Украины. Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный — солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перепрыгнув через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы», — говорится в сообщении.

В ТЦК заверили, что их работники немедленно остановили автомобиль, предоставили пострадавшему первичную медицинскую помощь и вызвали карету скорой. Одновременно прибыл наряд полиции. Евгения доставили в медицинское учреждение. К сожалению, 24 августа от полученных травм он скончался.

По данному факту полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливает все обстоятельства происшествия.

«Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки всячески способствует проведению следствия с целью установления причин и обстоятельств, которые привели к трагическому случаю и привлечению виновных к ответственности», — заверили в ведомстве.

Контекст

Ранее кропивницкое издание «Гречка» написало, что основатель школы брейкинга в Кропивницком Евгений Мочерняк (Кушнир) умер в реанимации больницы в городе Смила Черкасской области. Его близкие утверждают, что в больницу он попал после встречи с работниками ТЦК.

Кропивничанка Елена Дяченко опубликовала в Instagram видео с обращением по поводу этой ситуации.

По ее словам, Евгений 21 августа ехал рейсовым автобусом в Киев. Однако на территории Черкасской области автобус остановили сотрудники ТЦК. Елена утверждает, что Кушнир якобы имел законную отсрочку от мобилизации. В комментариях добавляют, что отсрочка действовала до конца года. Но его задержали и увезли в неизвестном направлении.

Спустя сутки выяснилось, что Евгений находится в реанимации в больнице в Смиле, в тяжелом состоянии. В воскресенье, 24 августа, он скончался в больнице.

Ранее «Суспильне» сняло сюжет о Евгении. Известно, что ему было 39 лет. Брейк-дансом он увлекся еще в 2003 году. Евгений возглавлял три школы брейкинга в Кропивницком.

Ранее сообщалось, что полицейский уволен за разоблачение правды об избиении ветерана работниками ТЦК.