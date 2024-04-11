После мощной атаки России в одной из областей ввели отключение света

В частности, в Харькове не работает метро.

Утром четверга, 11 апреля, после мощной и массированной атаки российской армии в Харьковской области было введено отключение света.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"С 06:31 в Харьковской области действуют графики аварийных отключений. В других регионах ограничения потребления не применялись", — сообщили в "Укрэнерго".

Отметим, что мэр Харькова Игорь Терехов предупреждал, что в городе возможны проблемы с энергоснабжением. В частности, из-за атаки врага метро не будет работать.

К слову, замглавы Офиса президента Алексей Кулеба информировал, что в Харьковской области более 200 тыс. абонентов остались без света после ударов РФ по критической инфраструктуре региона утром 11 апреля.

Как сообщалось, в ночь на 11 апреля российские окупанты нанесли по меньшей мере десять ударов по Харькову. Россияне ударили по критической инфраструктуре.

Читайте также: