После нескольких лет мучительных колебаний коллективный Запад сделал свой выбор в войне — Пионтковский

По словам политолога, общий язык руководителей НАТО и США является принципиальной победой, поэтому все конкретные вопросы поставки оружия будут решаться позитивно для Украины.
Другого выхода сейчас, чем полная, убедительная, демонстративная победа Украины над Россией для Запада нет.
Такое мнение высказал американский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Эспрессо".
"Вы же помните, какой поток статей либеральной, демократической американской прессы был направлен на нас в июне, июле и первой половине августа о том, что наступление не достигло поставленной цели. И то, что мы вообще сочувствуем украинцам, которые не смогут победить россиян, поэтому рассуждаем о переговорах, компромиссах и др. Но сейчас те же газеты после концептуального переворота в американской администрации разрабатывают другое, они повторяют тезис, что, возможно, наступление не достигло поставленных целей, но они задаются вопросом: почему? Потому что невозможно наступление без поддержки с воздуха, потому что мы не дали самолеты, не обеспечили это преимущество", — отметил политолог.
Андрей Пионтковский добавил, что группа, которая теперь завладела инициативой в Белом доме, делает противоположные выводы. Соответственно, какие могут быть сейчас переговоры после заявления Байдена о том, что если мы дадим расчленить Украину, то проигрываем перед всем миром и дадим сигнал всем будущим агрессорам. Вывод – нужно действовать здесь и сейчас.
"Поэтому возник другой нарратив - мы должны исправить эту ошибку и должны дать все вооружение Украине для весеннего наступления. А что касается самолетов, с большим опозданием, но все это реализуется. В европейских странах идет подготовка пилотов. Я думаю, что это теперь технические вопросы, которые решаются в рабочем порядке. И решено, на мой взгляд впервые. По итогам визита Зеленского я пришел к выводу, что после нескольких лет мучительных колебаний коллективный Запад сделал наконец свой выбор в войне. Другого выхода сейчас, чем полная, убедительная, демонстративная победа Украины над Россией, для Запада нет. И это не только решение США, но и коллективная позиция НАТО. Не случайно в те дни, когда звучало это заявление, выступил Столтенберг. Он снова повторил: если мы заключим перемирие и остановим войну, то Украины больше не будет, а если продолжим поддерживать Украину, дадим необходимое вооружение, то она одержит победу", — прокомментировал он.
По словам Пионтковского, общий язык руководителей НАТО и США является принципиальной победой, поэтому все конкретные вопросы поставки оружия будут решаться позитивно для Украины.
Напомним, Джо Байден на днях пообещал Владимиру Зеленскому небольшую партию ракет ATACMS.
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