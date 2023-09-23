После нескольких лет мучительных колебаний коллективный Запад сделал свой выбор в войне — Пионтковский

Другого выхода сейчас, чем полная, убедительная, демонстративная победа Украины над Россией для Запада нет.

Такое мнение высказал американский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Эспрессо".

"Вы же помните, какой поток статей либеральной, демократической американской прессы был направлен на нас в июне, июле и первой половине августа о том, что наступление не достигло поставленной цели. И то, что мы вообще сочувствуем украинцам, которые не смогут победить россиян, поэтому рассуждаем о переговорах, компромиссах и др. Но сейчас те же газеты после концептуального переворота в американской администрации разрабатывают другое, они повторяют тезис, что, возможно, наступление не достигло поставленных целей, но они задаются вопросом: почему? Потому что невозможно наступление без поддержки с воздуха, потому что мы не дали самолеты, не обеспечили это преимущество", — отметил политолог.

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Андрей Пионтковский добавил, что группа, которая теперь завладела инициативой в Белом доме, делает противоположные выводы. Соответственно, какие могут быть сейчас переговоры после заявления Байдена о том, что если мы дадим расчленить Украину, то проигрываем перед всем миром и дадим сигнал всем будущим агрессорам. Вывод – нужно действовать здесь и сейчас.

"Поэтому возник другой нарратив - мы должны исправить эту ошибку и должны дать все вооружение Украине для весеннего наступления. А что касается самолетов, с большим опозданием, но все это реализуется. В европейских странах идет подготовка пилотов. Я думаю, что это теперь технические вопросы, которые решаются в рабочем порядке. И решено, на мой взгляд впервые. По итогам визита Зеленского я пришел к выводу, что после нескольких лет мучительных колебаний коллективный Запад сделал наконец свой выбор в войне. Другого выхода сейчас, чем полная, убедительная, демонстративная победа Украины над Россией, для Запада нет. И это не только решение США, но и коллективная позиция НАТО. Не случайно в те дни, когда звучало это заявление, выступил Столтенберг. Он снова повторил: если мы заключим перемирие и остановим войну, то Украины больше не будет, а если продолжим поддерживать Украину, дадим необходимое вооружение, то она одержит победу", — прокомментировал он.

По словам Пионтковского, общий язык руководителей НАТО и США является принципиальной победой, поэтому все конкретные вопросы поставки оружия будут решаться позитивно для Украины.

Напомним, Джо Байден на днях пообещал Владимиру Зеленскому небольшую партию ракет ATACMS.

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