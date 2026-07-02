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- Украина
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После ночного удара по Киеву в ЕС сделали жесткое заявление: что предлагают
Кая Каллас после удара по Киеву призвала усилить давление на Москву.
Главная дипломатка ЕС Кая Каллас отреагировала на ночной удар России по Киеву и призвала расширить санкции против компаний, поддерживающих военно-промышленный комплекс Москвы.
Об этом она написала в сообщении в сети Х.
«Одних слов осуждения не остановит атаки на Киев. Только постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на Москву это могут сделать», — подчеркнула дипломатка.
Каллас отметила, что ЕС на этой неделе начал выплачивать 6 млрд евро в рамках займа на 90 млрд евро для усиления украинской обороны. Дипломатка предложила применить санкции к более широкому кругу компаний, поддерживающих ВПК России, в ответ на эти удары.
«Чем больше Москва атакует гражданское население, тем больше санкций следует ввести. Мы продолжаем повышать стоимость до тех пор, пока Россия не поймет, что не может победить», — заявила Каллас.
Также она сообщила, что работающие в Киеве с сотрудниками Представительства Европейского Союза в Украине все в порядке.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на массированный удар по Киеву . Глава государства акцентировал внимание на критической важности поставок в Украину поставок ПВО. Ведь вклады стран в программу PURL, заметил президент, — то, что «прямо работает на спасение людей».