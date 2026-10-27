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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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После ночной атаки баллистикой РФ с утра запустила новые цели: какие области под угрозой (карта)

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Воздушная тревога.

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

Ночью против 27 октября россияне ударили по Украине баллистикой, но к утру сохраняется угроза воздушных атак. В нескольких регионах объявлена воздушная тревога.

Что известно о российской атаке — читайте в материале ТСН.ua.

Воздушные силы ВСУ предупредили об активности тактической авиации РФ на северо-восточном направлении и опасности применения авиационных средств поражения по прифронтовым областям.

Кроме того, существует угроза БПЛА и КАБов. Так, в Полтавской области зафиксировали реактивный беспилотник, пролетавший мимо Кобеляки курсом на Кременчуг. В то же время на севере Харьковской области зафиксировали угрозу применения управляемых авиационных бомб (КАБов).

Карта тревог по состоянию на 07:30 вторника, 27 октября.

Карта тревог по состоянию на 07:30 вторника, 27 октября.

Напомним, с вечера 26 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. К утру, по данным властей, в результате атак погиб один человек, 14 жителей города были травлены.

Первые «прилеты» произошли по территории университета, парка «Киото» и гражданской инфраструктуре рядом со станцией метро «Лесная». Посреди ночи в столице снова произошли громкие взрывы. Произошло попадание в Южный мост. На переправе была повреждена инфраструктура метрополитена.

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