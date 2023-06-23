После ночной атаки РФ в Хмельницком эвакуировали жителей одной из улиц: что произошло

Ночью во время работы сил ПВО остатки одной сбитой ракет упали у частного дома на одной из улиц Хмельницкого. Были эвакуированы местные жители из близлежащих домов.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

"Остатки одной из ракет, сбитой ночью нашими ПВО, упали у частного дома на одной из улиц областного центра. В целях безопасности произошла временная эвакуация жителей частных домов вокруг места падения обломков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте падения обломков работают соответствующие взрывотехнические службы, производящие работы по ликвидации остатков.

В ОВА подчеркивают, что ситуация под контролем. Местных жителей просят "не паниковать и с пониманием отнестись к этой ситуации".

Ракетный удар по Хмельницкому

Россияне ночью 23 июня в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Стало известно, что атака была направлена на военный аэродром. Силы ПВО сбили все ракеты, запущенные оккупантами.

Обломки упали в одной из общин области. В частности, повреждены частные дома. Местные власти сообщили, что обошлись без пострадавших.

Спикер Командования Юрий Игнат заявил, что Россия использовала для атаки крылатые ракеты воздушного базирования Х-101. Боевая часть составляет более 400 кг, а ее заявленная дальность поражения – 5500 км. По его словам, эта ракета является одной из новейших рядом с "Кинжалом".

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