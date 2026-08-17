После резонансного ДТП в Киеве Зеленский созывает СНБО: что хотят изменить для водителей

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке заседания Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с безопасностью на украинских дорогах. По его словам, необходимо усилить ответственность для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения и создающих угрозу для других.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении.

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Президент рассказал, что обсудил ситуацию с министром внутренних дел Игорем Клименко. В ближайшее время, по его словам, должно состояться заседание СНБО.

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«Говорили с Игорем Клименко: в ближайшее время состоится СНБО по ситуации, которая, к сожалению, есть на украинских дорогах», — сказал он.

Зеленский вспомнил ДТП, которое произошло сегодня в столице. По его словам, автомобиль на большой скорости столкнулся с другой машиной и вылетел на тротуар.

«Очередной абсолютно неадекватный случай сегодня был в столице, когда машина на скорости столкнулась с другой и вылетела на тротуар», — отметил президент.

Президент отметил, что водитель, находившийся за рулем, раньше должен был потерять право управлять автомобилем.

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«За рулем был человек, который уже очень давно должен потерять, если честно, право быть водителем», — сказал он.

Зеленский призвал усилить ответственность водителей

По словам президента, о ситуации с безопасностью на дорогах уже были петиции и обращения граждан. В частности, он вспомнил Алексея Глушича — отца 12-летнего мальчика, погибшего в ДТП.

«Были петиции по ситуации на дорогах, были обращения, в частности от Алексея Глушича, отца 12-летнего парня, убитого в ДТП», — сказал Зеленский.

Он заявил, что ответственность для водителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения и пренебрегающих безопасностью других, необходимо усилить.

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«Нужно усиливать ответственность тех, кто систематически нарушает правила на дороге и презирает жизнь», — добавил президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что речь идет не о формальных изменениях действующих правил.

«И нужны не косметические изменения в правилах и ответственности, а действенные шаги», — сказал он.

По словам Зеленского, секретарь СНБО должен привлечь к подготовке соответствующих смен народных депутатов, общественные организации и государственные институции.

«Я рассчитываю, что секретарь СНБО привлечет и парламентариев, и общественные организации, и все необходимые государственные институты, чтобы подготовить соответствующие изменения», — добавил он.

Президент подчеркнул необходимость создать условия, при которых жизнь людей будет защищена.

«Нужно беречь каждую жизнь и создавать условия, когда жизнь действительно под защитой», — отметил он.

ДТП в центре Киева — что известно

Отметим, что 17 августа в центре Киева BMW вылетел на летнюю площадку кафе. По предварительным данным правоохранителей, 36-летний водитель автомобиля выезжал со второстепенной дороги и проигнорировал требования дорожных знаков «Дать дорогу» и «Движение направо». Из-за этого нарушения ПДД он допустил столкновение с BMW X7 под управлением 31-летнего мужчины.

СМИ со ссылкой на собственные источники ранее сообщали, что за рулем одного из автомобилей находился бывший «смотрящий» по Лукьяновскому СИЗО Кирилл Островский — фигурант резонансного смертельного ДТП 2018 года. Тогда он сбил насмерть девочку на пешеходном пешеходе вблизи БЦ «Парус». В сентябре 2022 года суд вынес ему приговор в размере 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Также известно, что директор департамента по развитию футбола Украинской ассоциации футбола Богдан Городнюк тоже был среди участников аварии 17 августа.

Ранее речь шла также о смертельном ДТП в переходе Киева.

Авария произошла на Соломенке 5 июня. Тогда Мерседес на бешеной скорости на плавном повороте автострады хотел обогнать машины полосой для общественного транспорта, но влетел в подземный пешеходный переход, которым шли люди. Тогда погибли четыре человека, среди них 12-летний Гриша Глушич.

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