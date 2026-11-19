Крымский мост не отремонтируют быстро / © скриншот с видео

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Оккупационные власти РФ не смогут быстро начать полноценное восстановление Крымского моста после удара по его железнодорожной части 19 ноября. Одним из главных препятствий станет погода. Ведь в Черном море начинается сезон штормов, усложняющий проведение сложных инженерных работ.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, в ближайшие месяцы говорить о полноценном ремонте переправы преждевременно. Плетенчук напомнил, что при строительстве арки Крымского моста россиянам также приходилось ждать благоприятных погодных условий.

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«Поэтому о полноценных работах по крайней мере следующие полгода, я думаю, даже смысла говорить нечего. Когда устанавливали эту арку, они также ждали погоды, потому что это непростая инженерная операция», — отметил представитель ВМС.

Еще одним фактором, усложняющим восстановление моста, остаются возможные новые удары Сил обороны Украины. По словам Плетенчука, украинские военные имеют возможность и дальше атаковать этот участок, поэтому оккупантам будет сложно организовать ремонтные работы.

Новая атака на Крымский мост — что известно

Удар по железнодорожной части моста, нанесенный 19 ноября, создает дополнительные проблемы для военной логистики России на юге Украины. Несмотря на то, что в Кремле заявляют о намерениях возобновить переправу, после новой атаки на Крымский мост оккупационные власти полностью перекрыли движение, а в Генштабе ВСУ намекнули, что переправа окончательно потеряла статус самой длинной в Европе.

Напомним, что удар по Керченскому мосту 19 ноября нанесли береговые ракетные комплексы «Нептун», повредив железнодорожное полотно переправы.

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Президент Владимир Зеленский назвал атаку легитимным ответом на российские удары по украинским мостам, железной дороги и другой инфраструктуре.

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