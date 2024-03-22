После обесточивания шахт в Днепропетровской области проводится эвакуация горняков

Во время исчезновения электроэнергии под землей находились 1060 шахтеров.

На угледобывающих шахтах Днепропетровской области после отключения электроэнергии производится эвакуация горняков на поверхность.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Во время масштабной вражеской атаки в ночь на 22 марта угледобывающие предприятия Днепропетровской области остались без электропитания. В этот момент на рабочих местах находилось 1060 шахтеров.

"Был введен план ликвидации чрезвычайной ситуации: задействованы резервные источники питания, началась эвакуация горняков на поверхность", — сообщили в ДТЭК.

Там отметили, что после эвакуации все шахтеры проходят медицинское обследование. Пострадавших нет.

Как отметили в компании, после заживления шахт и проведения необходимых подготовительных работ добыча угля будет возобновлена.

Напомним, в результате российской массированной атаки в ночь на 22 марта в ряде областей Украины есть отключения света. Так, в Днепропетровской области были повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Поэтому в области происходят экстренные отключения света.

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