После обмена — сразу в тюрьму: в Украине засудили военного, пока тот был в плену

Из российского плена — в украинскую тюрьму: история Владимира Коляды, которого судили в Украине, пока он был в неволе РФ / © Слідство інфо

Реклама

В Украине военного ВСУ впервые приговорили к восьми годам заключения, пока он уже сидел в тюрьме в плену.

Об этом сообщает «Следствие.Инфо».

Реклама

В издании указываются Владимир Коляда — первый военный ВСУ, осужденный в Украине, пока он находился в российском плену. Мужчина получил 8 лет тюрьмы за дезертирство, которое совершил в начале полномасштабной войны.

Реклама

Отец и сын из Бахмута — одинаковое начало службы и две разные судьбы

Владимир Коляда родом из Бахмута. С 2019 года служил в 54-й отдельной механизированной бригаде. В бригаде работал электросварщиком и занимался ремонтом военной техники. Говорит, воспринимал службу как работу.

Годом ранее, в 2018-м, в армию пошел и сын Владимира — Сергей Коляда. Они служили в одной бригаде, но порознь. С началом полномасштабной войны их военные пути разошлись: сын воевал в горячих точках, а отец самовольно оставил службу.

После начала полномасштабной войны, в мае 2022-го, Владимир покинул воинскую часть и вернулся в родной Бахмут, где в то время еще не было активных боевых действий.

«Жена моя просто болела, была у нее болезнь по-женски. И 28 мая 2022 года я оставил самовольно расположение части. Договорились сделать операцию в Краматорске. Потом она уперлась. Не хотела уезжать. Боялась последствий операции», — объясняет экс-военный.

Реклама

Боялся, чтобы не «сдали» соседи вагнеровцам

Через месяц жена Владимира умерла, но не службу он так и не вернулся. В конце концов, он пробыл в Бахмуте, пока туда не зашли боевики ЧВК «Вагнера».

«Вагнеровцы» восприняли Коляду гражданским. Соседи, с которыми он скрывался в подвале, тоже промолчали, хотя Владимир боялся, что его выдадут

Однако в отличие от «вагнеровцев» на так называемой фильтрации обмануть ФСБшников не удалось. Россияне выяснили, что житель Бахмута служил в ВСУ и отправили его в тюрьму.

Родные узнали о его пленении от тех же ФСБшников. Россияне пытались завербовать сына и сестру Владимира, угрожали, что иначе убьют его.

Реклама

Тогда же вербовали и самого Владимира. Мужчину шантажировали безопасностью родных взамен подписания документа о работе на ФСБ после обмена.

Украинский суд судил Владимира, пока он был в плену

Пока Коляда находился в российском плену, в Украине в июле 2023 года было возбуждено против него уголовное дело за дезертирство. На суде без Коляды против него свидетельствовали двое сослуживцев. Они утверждали, что Владимир откровенно признавался, что не хочет служить и якобы имел антиукраинские взгляды.

Владимир Коляда утверждение об «антиукраинских взглядах» наотрез отвергает. Говорит: не делал ничего такого, что оскорбляет Украину или человеческие жизни.

«Не патриотические настроения были у тех людей, которые звонили комбату утром и кричали: „Нас здесь уже всех накрывает“, когда [от линии фронта] до Бахмута оставалось еще километров 50. А мы разгружали и снаряды таскали на складах, и работали. А там только меньше всего случалось — они убегали. Так кто же был патриотически настроен? — задает риторический вопрос мужчина.

В конце концов мужчину заочно приговорили к 8 годам заключения за дезертирство. В это время Владимир Коляда был в русском плену.

После освобождения из российской неволи — украинская тюрьма

5 февраля 2026 года, после почти трех лет неволи, Владимир Коляда был обменен. Коляда узнал, что украинский суд уже вынес ему приговор после возвращения из плена 5 февраля 2026 года. Ему дали пройти реабилитацию. Однако через 20 дней после обмена его забрали сначала в СИЗО, а затем в колонию.

Советница военного омбудсмена Елена Белячкова призналась журналистам, что это первый случай, когда освобожденный из неволи получил приговор суда за дезертирство, пока был в плену.

«Есть случаи, когда военные возвращаются и при этом в воинских частях у них статус СЗЧ, и имеющиеся уголовные производства. Но эти производства без приговоров суда», — утверждает Белячкова.

В настоящее время Владимир Коляда отбывает наказание в одной из исправительных колоний на востоке Украины. Он постепенно набирает вес и учится заново взаимодействовать с людьми. За почти три года в российских тюрьмах он похудел вдвое. Сотрудники колонии говорят: первый месяц по прибытии Коляда вообще не разговаривал.

«Если вы заметили, я на вас не смотрю, я постоянно смотрю на пол — мне просто тяжело. Это, конечно, не травма, но что-то психологически нарушено. Потихоньку привыкаю. Мне просто, простите, с вашими кроссовками общаться. Мы привыкли там различать людей именно за стоящей впереди обувью», — признается экс-военный.

Сын Владимира продолжает служить в армии. Сам Владимир уверяет, что сожалеет о своем поступке.

Ранее мы рассказывали, что бывшая жена присвоила миллионы военного, пока он был в плену, а теперь заставляет его платить алименты по мизерной пенсии по инвалидности.

Новости партнеров