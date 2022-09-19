После обстрела дамбы российскими оккупантами в Кривом Роге качество воды пришло в норму - Минохраны окружающей среды

На прошлой неделе российские оккупанты ударили ракетами по дамбе на Карачуновском водохранилище в Кривом Роге.

Вода подтопила несколько улиц города, а ее качество вызвало волнение у жителей из-за красного цвета.

Сейчас вода в реке Ингулец в Кривом Роге пришла в норму. Об этом сообщает министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Вероятной причиной покраснения реки стало наличие в почве и материалах, которые использовались для восстановления плотины, минерала гематита, который еще называют "кровавым камнем".



Предварительные результаты отобранных 16 сентября проб воды в р. Ингулец в пределах Кривого Рога по 13 показателям свидетельствуют, что качество воды находится в пределах нормативных значений для питьевых нужд в трех отобранных пробах.

“Имеем понимание, что сегодня важно обеспечить постоянный мониторинг всей реки, а не только участка, который имел красную окраску. Есть необходимость сформировать комплексное видение – для безопасности людей и быстрого реагирования на любые изменения”, — подчеркнула заместитель министра Елена Крамаренко.

Заместитель Министра поручила Госэкоинспекции и Госводагентству проводить постоянное наблюдение за качественным состоянием г. Ингулец на территориях Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областей и оперативно информировать Минокружение о результатах.

Госводагентство в короткие сроки должно разработать оперативные и долгосрочные прогнозы изменений экологического состояния реки и план мероприятий по ее оздоровлению.

Напомним, 14 сентября 2022 года около 17 часов российские военные нанесли ракетный удар по гидротехническим сооружениям на западных окрестностях г. Кривого Рога Днепропетровской области. В результате ракетного удара была повреждена плотина Карачуновского водохранилища.

Ранее мы сообщали, что военный эксперт объяснил, почему ПВО не сбивает ракеты, которыми обстреливают Кривой Рог.

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